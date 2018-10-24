«Мост глупости» помогает «коллегам» стать знаменитыми. «Крохи славы» подбирают москвичи

Мост на Софийской улице в Петербурге стал таким известным мемом, что всякое ДТП с мостом в России, да и за её пределами, многие ассоциируют именно с ним. И снабжённые этим мемом, посты разлетаются по Сети как горячие пирожки.

Даже Москва здесь подбирает «крохи петербургской славы». «Мост глупости есть не только в Питере. У метро «Царицыно» такое не впервые», – пишут 24 октября москвичи в группе «Царицыно» «ВКонтакте».

Действительно, не впервые. Не далее как 17 октября очевидец выложил в Twitter похожую фотографию, что характерно, с хештегом #мостглупости.

Железнодорожный мост на улице с говорящим названием Складочная, неподалёку от Савеловского вокзала в Москве, как уже писала «Фонтанка», тоже стал знаменит благодаря шумихе вокруг «питерского собрата по несчастью».

Когда в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сегодня появился пост об опрокинувшемся «Газоне» под железнодорожным мостом в Волхове (Ленинградская область), угадайте, о чем все сразу подумали? «Опасно. Низкий мост. «Газон» не пройдёт».

«А кто проектирует низкие мосты? Затолкать его в «Газель» и под мост», – шутят в комментариях. Или так: «Он не перевернулся, он под ограничитель проползает».

Но нет. Глупость – она проявляется по-разному. «Мост там не низкий – фуры проходят. Но перед самым мостом очень крутой поворот, вот и не рассчитал скорость», – объясняет участник группы Владимир.

Настоящий «мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м. А поистине мировой знаменитостью стал после того, как получил канал в Twitter, где идёт подсчёт случившихся здесь ДТП.

Городские власти активно взялись за мост на Софийской после того, как юбилейная 150-я «Газель» застряла там аккурат в День города 27 мая. Целый ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше. И в ленты новостей теперь даже чаще попадают его «собратья-конкуренты», многие из которых гораздо старше него (напомним, «Фонтанка» насчитала в Петербурге с десяток таких).