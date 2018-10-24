Путин поручил представить предложения по компенсациям авиакомпаниям из-за подорожания топлива

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по компенсациям расходов авиакомпаниям из-за роста стоимости авиационного топлива. Поручения опубликованы пресс-службой Кремля.

«Представить, в случае необходимости, предложения с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки», — говорится в поручении.

Кроме того, глава государства поручил правительству предусмотреть дополнительное финансирование на обеспечение доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом отнесения многодетных родителей к лицам, обладающим правом на воздушную перевозку по специальному тарифу, и установления круглогодичного периода действия таких специальных тарифов.

Поручения даны по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 10 сентября 2018 года.