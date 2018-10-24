Рассмотрение дела «Седьмой студии» откладывается. Адвокат Малобродского госпитализирован
Адвоката фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского госпитализировали в Москве. Об этом 24 октября в Facebook сообщила помощник художественного руководителя «Гоголь-центра» Анна Шалашова.
«Начало судебного процесса будет перенесено завтра на следующую неделю в связи с экстренной госпитализацией адвоката Алексея Малобродского Ксении Карпинской. Дату начала суда скоро сообщим», — написала она.
Рассмотрение по существу дела «Седьмой студии» должно было начаться в в Мещанском суде Москвы 25 октября.
Справка:
По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые государством в 2011–2014 годах на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры.
Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована. Напомним, дело было передано в суд в начале октября.