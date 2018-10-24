Рассмотрение дела «Седьмой студии» откладывается. Адвокат Малобродского госпитализирован

Адвоката фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского госпитализировали в Москве. Об этом 24 октября в Facebook сообщила помощник художественного руководителя «Гоголь-центра» Анна Шалашова.

«Начало судебного процесса будет перенесено завтра на следующую неделю в связи с экстренной госпитализацией адвоката Алексея Малобродского Ксении Карпинской. Дату начала суда скоро сообщим», — написала она.

Рассмотрение по существу дела «Седьмой студии» должно было начаться в в Мещанском суде Москвы 25 октября.