Поможем? Для открытия столярной мастерской «Простых вещей» не хватает совсем чуть-чуть

Стильные сумки, футболки с принтами, кружки, чашки, тарелки ручной работы. Это не перечень товаров в магазине. Это – вещи, сделанные молодыми людьми с разными проблемами развития в пространстве «Простые вещи». В планах – открытие столярной мастерской. Сейчас на неё собирают средства. Осталось совсем чуть-чуть.

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

«Простые вещи» – это инклюзивные мастерские на 11-й линии Васильевского острова, 38-А. Не ошибётесь – на двери написано, что здесь – «Простые вещи». Открывайте и заходите. Здесь всегда есть народ, здесь всегда что-то происходит.

Придумала «Простые вещи» Маша Грекова, которая переехала из Москвы в Петербург, нашла с помощью анимационной студии «Да» помещение, написала заявку на первый президентский грант, получила его. Это стало стартом. Конечно, только грант не решает проблему финансирования, нужен поиск пожертвований, нужны собственные проекты – чем Маша с командой и занимаются.

Мастерские работают меньше года, но сейчас сюда каждый день со всего города приезжают молодые люди старше 18 лет с разными проблемами развития, ментальными нарушениями. С одиннадцати утра они занимаются творчеством – создают простые красивые вещи в керамической и швейной мастерской, графической студии. Потом – перерыв в творческой работе, вся компания идет в магазин, который в двух шагах, покупает продукты. Сами готовят обед, обедают, убирают. И снова – керамичка, швейка, графика. Можно поменять вид творческой работы. Так часов до пяти. Потом молодые люди разъезжаются по домам. За некоторыми приезжают родители или сопровождающие.

Плоды творческих трудов выставлены тут же, в «Простых вещах». Стильные сумки, футболки с принтами, созданными по рисункам молодых людей, керамика – кружки, чашки, тарелки, вазы, блюда, всякие сувенирные магниты. Вещи простые, но такие, которые приятно держать в руках, чувствовать фактуру керамики, рассматривать, дарить.

Дарят продукцию «Простых вещей» друг другу не только отдельные продвинутые в благотворительности и понимании простой красоты петербуржцы и непетербуржцы, но и разные компании. Одна, к примеру, очень известная во всем мире, взяла и заказала партию керамических корпоративных подарков. Так что идея создания простых вещей нашла отклик.

Сейчас «Простые вещи» делают следующий шаг: собирают деньги на столярную мастерскую. Собрана краудфандингом значительная часть суммы, осталось поднажать немного. Но до конца сбора – считаные дни.

Столярка будет не здесь, найдено помещение на Большой Пушкарской. Как рассказывает Маша Грекова, «пришли классные мастера – наши давние друзья, невероятные ребята».

Представьте: со столяркой можно будет создавать ансамбли простых вещей, дополнения к посуде – гладкие и приятные на ощупь доски-подставки интересной формы, разделочные доски, маленькие табуретки, скамеечки, столики. А уж швейная мастерская обеспечит скатертями, салфетками, подарочными сумками. Это будет красиво. Это будет важно для тех, кто приходит сюда создавать простые вещи. Помогая инклюзивным мастерским, мы наполняем смыслом жизнь четырех десятков человек и их близких.

В августе в «Простых вещах» был набор – пришло очень много людей. Вот Катя, она закончила керамический колледж, но из-за инвалидности у неё не было возможности найти работу. Здесь Катя – готовый и желанный специалист. Вот Наташа, которая получила кулинарную подготовку. А вот Никита – у него нет никакой специальности вообще, но он красиво рисует, чувствует линию. Дело в «Простых вещах» найдется каждому.

Маша Грекова рассказывает и о новом проекте, на который удалось получить грант, – занятия с подростками с особенностями развития от 12 до 17 лет по выходным.

«Простые вещи» открыты для всех – вечером проходят кинопоказы, выставки, концерты. Вход свободный. Здесь есть группа для всех желающих обучиться мастерству создания керамики. Весь доход идёт на развитие «Простых вещей».

В европейских городах существуют целые резиденции художников с особенностями развития, мастерские для таких людей, потому что возможность проявить себя и не сидеть в четырех стенах – это право каждого человека. Каждому важно выйти из дому и поехать или пойти туда, где можно работать, создавать, общаться. Мы с вами каждый день так живем, привыкли и не замечаем. Но представьте себе, что у нас с вами этой возможности нет, а есть только четыре стены квартиры, ну и прогулка с родными, когда у тех есть время. Вот если бы не было «Простых вещей», то у сорока молодых петербуржцев жизнь состояла бы ровно из этого. Так что давайте поможем инклюзивным мастерским открыть столярку. Времени для сбора немного – всего несколько дней. Поднажать осталось совсем чуть-чуть. Помочь можно ЗДЕСЬ.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»