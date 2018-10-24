Русский народ - фундамент Новый порядок российской национальной политики

Кремль принимает концепцию национальной политики России, где впервые пропишут «государствообразующую роль русского народа». Соавтор идеи, казачий атаман Виктор Водолацкий, рассказал «Фонтанке», что эта «духовная скрепа» будет прописана и в Конституции.

Виктор Водолацкий//Василий Дерюгин/Коммерсантъ

Глава комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи Совета по межнациональным отношениям при президенте России, в 2000-е атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское», а ныне депутат Госдумы от «Единой России», Виктор Водолацкий рассказал «Фонтанке», что новую концепцию национальной политики страны, где пропишут «гражданское единство», «российскую нацию» и «государствообразующую роль русского народа», поймут не только русские, но и все национальные республики в составе России, если добавить денег на пропаганду.

- Виктор Петрович, «государствообразующую роль русского народа» пропишут в официальных государственных документах. Это правильно и хорошо?

– Конечно. Я очень рад! Каждый здравомыслящий человек понимает, что среди национального многообразия в единстве русской нации именно русский народ является градообразующим. Это фундамент стабильности и порядка. Я бы сказал, что русский народ – стержень нашей цивилизации.

- Та самая «скрепа» по Путину?

– Да! Ведь именно он поднимал несколько лет назад эти вопросы о будущей национальной политике.

- А почему не удавалось этот «стержень» вставить в официальные документы раньше?

– Мы пытались трижды! Нынешняя третья попытка – это жёстко сформулированная позиция членов президиума Совета. Моя, Алексея Журавлёва (член Совета, председатель Общероссийской общественной организации «РОДИНА Конгресс Русских Общин», депутат Госдумы без фракции. – Прим. ред.). Того же Игоря Баринова (руководитель Федерального агентства по делам национальностей России. – Прим. ред.). Мы заявили о необходимости чёткой формулировки по русскому народу.

- Третья попытка. Вас трое. Получается, что Бог на самом деле любит троицу!

– Точно! Нас услышали! Но нас больше. За нас экспертное сообщество. И академики РАН, и другие структуры гражданского общества. Уверен, что теперь отпадут те инсинуации и толкования, которые были в национальных республиках.

- И какая проблема в национальных республиках решается фиксацией в документах «государствообразующей роли русского народа»?

– Независимо от дальнего аула или другого населённого пункта, школы, детсада, необходимо знание русского языка, обязательное знание перечня из 100 русских писателей. Везде будет одинаково. И на Кавказе. И в Бурятии.

- Вы уверены, что это не противоречит базовым положениям Конституции, где записан «многонациональный народ» Российской Федерации?

– У многообразия должна быть основа. Не будет фундамента, всё многообразие рассыплется. Русский народ – фундамент.

- И в Конституцию пропишете, чтобы «многообразие не рассыпать»?

– После принятия наших документов, которые будут сейчас одобрены.

- Не сомневаетесь, что одобрят?

– Конечно. Мы же дали понятийные термины. Там 500 страниц. Там чётко разложено попунктно, что и как необходимо делать. Сама стратегия – 125 листов. Документ представим на Совете. На реализацию стратегии выделяют много триллионов. Я уже сказал коллегам, что любая стратегия, тем более наша, должна быть понятна населению. Зачем? Какой будет результат? И для этого нам нужно закладывать хотя бы 1% всех трат на эту работу. Чтобы гражданское общество наше это восприняло.

- 1% от суммы трат на реализацию новой концепции национальной политики в России на пропаганду?

– Конечно. Иначе не все поймут.

- Ну мы же с вами разговариваем. Думаю, многие вас теперь лучше поймут.

– (Смеётся.) Я уже выступал на президиуме с идеей дать денег на пропаганду наших инициатив.

- У Владимира Путина завтра на Совете тоже попросите денег на пропаганду?

– Надеюсь, что смогу выступить. И тогда попрошу выделить 1% на создание информационного контента. И вот когда мы это примем, все эти новые документы, то это и будет прологом к изменению Конституции.

- А мы всё гадаем, кто же начнёт править главный закон страны (в 2017 году законопроект о необходимости коррекции Конcтитуции вносил депутат Владимир Бортко, в 2018-м о «точечных» правках главного закона заявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. – Прим. ред.). Стало быть, это вы?

– Конституция – это гибкий инструмент, который должен быть адаптирован к происходящим процессам. Да, есть скелеты, которые нельзя трогать, как сказал президент. Но есть такие, в которые нужно вносить дополнения, чтобы весь наш организм, всё наше общество более чётко, системно подходило к внутренним и внешним угрозам.

- И прописывание в Конституции «государствообразующей роли русского народа» от этих угроз спасает, вы считаете?

– Да.

- Почему же тогда русский народ не выделяли в Конституции СССР? Могучая была страна. С угрозами справлялась и без этой прописи.

– Не справилась. Советский Союз потому и разрушился. В 1917 году маятник качнулся влево и разрушил все основы Российской империи, духовность, веру, всё. И на этом поле выросли октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Все строили светлое коммунистическое завтра. Но фундамента не было. И в 1991 году СССР рассыпался, как карточный домик.

- А теперь бывшие пионеры и комсомольцы качнут маятник вправо?

– Если бы роль русского народа была бы прописана в СССР, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, то был бы монолит. И развала бы не произошло. Да, были мощные достижения. Космос. Победа в Великой Отечественной войне. Сломали хребет фашистам. Нужно, кстати, поклониться всем тем, кто сотворил это чудо. Но основы не было.

- Разве Советский Союз рухнул не потому, что рухнули цены на нефть?

– Нет. Потому что не было фундамента, он рухнул.

- Но в СССР людям никто не мешал указывать в паспортах их национальность. Чем не фундамент? Сейчас этого нет. Не пора вернуть обязательную графу «национальность» в паспорта россиян? Тоже ведь цемент для фундамента!

– С учётом наших особенностей XXI века, того, что делает мировое паутинье, мы, наоборот, в своей работе сохраняем культуру, традиции и обычаи народов России, скрепляем всё в единое целое. Нельзя сегодня давать трещину внутри гражданского общества.

- Графа "национальность" в паспорте – это не цемент, а трещина?

– Этот вопрос нужно решать на референдуме.

- А насчёт фиксации особой роли русского народа народ на референдуме спрашивать не надо?



– Надо спрашивать грамотных социологов! Не тех, кто сегодня мелькает в СМИ, а, например, Институт социологии РАН.

- Вы вводите понятие «цивилизационный культурный код». Это что такое? Каким устройством будем считывать этот "код" с человека?

– (Долгая пауза.) А почему мы должны его считывать с человека? Этот код – это наша жизнь! Это всё, что происходит. Цивилизационный культурный код – это развитие общества, которого не может быть без личности и индивидуума. По параметрам наших учёных, которые они определяют сейчас, сегодня в этот код входят три главных элемента: грамотность населения, духовность, физическая составляющая. Вот сегодня мы принимали бюджет. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что лишь 32% населения занимаются спортом! Нужно создавать условия. И если личность развита духовно и физически, то мы будем занимать верховенство.

- Мы – это кто? Какое верховенство?

– Мы – это Россия. Верховенство среди развитых стран мира. И это верховенство мы докажем своей образованностью, духовностью и своим физическим развитием. Это и есть код.

- Позвольте, но у вас в документе написано иначе: «Объединяет современное российское общество единый культурный (цивилизационный) код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка». То есть в национальных республиках будут меньше изучать свои национальные языки?

– Нет. Любой народ обязан сохранять свою культуру. Но основа – русский язык.

- Меньше не будут изучать свои языки, но и больше не будут?

– Да.

- Россия может этим кодом перекодировать всех, кто хочет жить в России и приносить ей пользу? Иностранцу этот код прививается?

– Если человек, приезжающий на нашу территорию, принимает наши условия жизни, то он может стать полноценным носителем этого кода. Через определённое время.

- Сколько нужно лет, допустим, гражданину Китайской Народной Республики, чтобы успешно закодироваться по вашей методике?

– На Дальнем Востоке уже много китайцев у нас. Им нужен не год и не 5 лет. Побольше.

- Какие символы сплачивают всех в России? Крым? Осуждение преступлений Советского Союза и его вождей? Внешний враг?

– Уважение к земле, малой Родине, предкам, её сохранившим. Когда это передаётся следующим поколениям – это «гражданское единство».

- Может быть, всё же «главная скрепа» «гражданского единства» – это решение конкретных внутренних проблем России? Социальных проблем граждан, например.

– Не решая внешние проблемы, мы не решим внутренние. Сегодня внешний периметр национальной безопасности России находится на высочайшем уровне. Сегодня ни один правитель извне не осмелится переступить нашу границу даже на сантиметр. Каждые 70 – 100 лет вокруг нас сжимается недружественное кольцо. Начиная с Ледового побоища, Куликова поля, Курской дуги. Но каждый раз получали по зубам и отползали в свои норы. И снова копили желчь и ненависть к нашей стране. Потому что Россия – единственная страна в мире, которая несёт мир и добро! Внешние силы хотят это уничтожить. Поэтому мы и укрепляем внешний периметр. А внутри, конечно, масса проблем.

- Был же уже на «внешнем периметре» «железный занавес». Опять будем строить?

– У нас его нет и не будет. У нас же есть БРИКС, Евразийское экономическое пространство. Мы, наоборот, сегодня привлекаем партнёров! Тех, кому тоже не нравится построение однополярного мира. И наших партнёров всё больше. Мы будем открыты. Для дружеских сил. Но для тех, кто приходит не с ненавистью, а с добром. И это не американцы и англичане, которые всегда хотели нашего поражения. Помните, была такая госпожа Олбрайт (госсекретарь США в 1997 – 2001 годах. – Прим. ред.)? Она говорила, что наша Сибирь должна быть общей!

- Теперь там китайцы.

– Сибирь никогда не будет китайской! Не зря мои предки-казаки защищали эту землю после того, как подарили российской короне. Казаки не пустят их, куда не надо.



- Вас не беспокоит негативная реакция коллег по Совету, которые представляют другие народы России? А если после триумфа вашей воли с фиксацией «государствообразующей роли русского народа» коллеги в Калмыкии, Татарстане, на Кавказе тоже захотят прописать «особую роль своего народа»?

– Не пропишут. Есть государствообразующий народ – русский. Точка. Все остальные народы, которые сохраняют свои традиции, образуют российскую нацию. Как говорят наши спортсмены? Например, наш боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов или бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов говорят: «Я – россиянин».

- Что скажете коллегам по Совету, если будут вопросы?

– Роль русского народа не в порабощении, а в оказании помощи и содействии всем народам России, чтобы у нас было межнациональное и межконфессиональное согласие. А это может быть, когда русский народ всех объединяет.

- Чем это отличается от Германии 30-х годов прошлого века? Параллели не пугают?

– У Германии тогда стояли цели поработить мир. У нас цель – нести в мир добро. Это разные цели и задачи. Тот, кто скажет, что эти вещи похожи, является недалёким человеком. Он не враг народа, он враг самому себе. Мы никогда ни на кого не наступали. Мы всегда помогали.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»