Происшествия
Возглавляемая США международная коалиция нанесла новые авиаудары по Сирии
Атака пришлась на провинции Дейр эз-Зор на востоке арабской республики.
«Самолеты альянса под предлогом борьбы с террористами совершили несколько рейдов, атаковав жилые кварталы в деревне Суса и ее окрестностях», – об этом 24 октября сообщает агентство SANA.
В результате авиаударов были уничтожены дома, а также есть раненые среди местных жителей.
Возглавляемая США коалиция 20 октября также нанесла удары по провинции Дейр эз-Зор, в результате которых погибли 62 человека.
Напомним, что провинции Дейр-эз-Зор с одноименной столицей – стратегический пункт на востоке Сирии. В 2017 году ее вернула под свое влияние Сирийская арабская армия при поддержке Воздушно-космических сил России.