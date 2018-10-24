Возглавляемая США международная коалиция нанесла новые авиаудары по Сирии

Атака пришлась на провинции Дейр эз-Зор на востоке арабской республики.

«Самолеты альянса под предлогом борьбы с террористами совершили несколько рейдов, атаковав жилые кварталы в деревне Суса и ее окрестностях», – об этом 24 октября сообщает агентство SANA.

В результате авиаударов были уничтожены дома, а также есть раненые среди местных жителей.

Возглавляемая США коалиция 20 октября также нанесла удары по провинции Дейр эз-Зор, в результате которых погибли 62 человека.

Напомним, что провинции Дейр-эз-Зор с одноименной столицей – стратегический пункт на востоке Сирии. В 2017 году ее вернула под свое влияние Сирийская арабская армия при поддержке Воздушно-космических сил России.