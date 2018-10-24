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Происшествия
24.10.2018 21:49
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«Райффайзенбанк» подал в суд на попавшего под инкассаторский броневик ребенка. Его голова оставила вмятину на капоте

В Петербурге банк из топ-10 решил взыскать стоимость ремонта бронеавтомобиля с семьи восьмилетнего мальчика, который неудачно выскочил на дорогу с самокатом.

«Райффайзенбанк» подал в суд на попавшего под инкассаторский броневик ребенка. Его голова оставила вмятину на капоте

pixabay.com/confessus

Выборгский суд Петербурга провел 24 октября предварительное слушание по иску «Райффайзенбанка» к родителям ребенка, ставшего причиной незначительных дефектов броневика. Материальные претензии в размере 66,6 тысяч рублей организация заявила еще в феврале 2018 года и решительно их отстаивала до начала судебного процесса, пока в ее пресс-службу не посыпались запросы СМИ.

Вечером 21 сентября 2017 года на Дивенской улице восьмилетний мальчик с самокатом оторвался от мамы, выскочил на проезжую часть и попал под инкассаторский броневик «Райффайзенбанка». Видеозапись зафиксировала крепкий удар ребенка о переднюю часть машины и водителя, который открыл дверь, покинул служебное место, вышел на улицу и, поинтересовавшись здоровьем пострадавшего, получившего синяки, ссадины и сотрясение, начал осмотр повреждений авто. Без водителя броневик оставался минимум несколько минут.

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Гаишники пришли к выводу, что ДТП случилось по вине мальчика, который выбежал на проезжую часть и создал помеху броневику. В возбуждении дела об административном правонарушении полиция отказала со ссылкой на несовершеннолетие пострадавшего. Состава правонарушения в действиях водителя Игоря Горюнова не нашли.

Родители – Алтынбек Соорбаев и Назгул Имаралиева – решили подать к «Райффайзенбанку» иск, требуя компенсировать им моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Такая же сумма была заявлена к охранной организации, сотрудником которой представился Горюнов. Третьим лицом выступил он сам.

«Райффайзенбанк» отреагировал и в феврале 2018-го подал в Куйбышевский суд встречный иск, так как автомобилю банка были причинены механические повреждения. «Поскольку несовершеннолетнему на момент подачи иска исполнилось восемь лет, банк полагает возможным обратиться с исковыми требованиями к его отцу, законному представителю», – указано в заявлении.

Куйбышевский суд не принял иск «Райффайзенбанка» по формальным основаниям, требования родителей мальчика удовлетворил частично – оценил причиненный вред в десять тысяч рублей.

Историю с починкой автомобиля «Райффайзенбанк» не забыл и снова обратился в суд, теперь уже Выборгский. В августе 2018-го иск был принят к производству. Ответчиками выступили Соорбаев и Имаралиева.

Расчет стоимости устранения повреждений

Для установления суммы ущерба банк провел целую процедуру. Обратился к независимому оценщику, заплатив ему четыре тысячи рублей. Тот определил рыночную стоимость восстановительного ремонта (без учета износа автомобиля) в 66,6 тыс рублей, а с учетом износа – в 50 тысяч. Банк включил в требования не «изношенную сумму».

Пострадавший от 26-килограммового ребенка – бронеавтомобиль марки «Рыцарь» 294546-0 на базе микроавтобуса Volkswagen. Год выпуска – 2013. Неоднократно на нем нарушались правила дорожного движения, за что банку выписывались штрафы.

«Рыцарь» от головы и тела мальчика получил «травмы», указанные в автотехнической экспертизе, – задиры на переднем бампере, люфт облицовки и решетки переднего бампера, деформированный номерной знак и расколотая рамка госномера. Все это – под замену. Отремонтированы передняя накладка и капот, на котором голова ребенка оставила вмятину.

Днем 24 октября в Выборгском суде представитель истца – АО «Райффайзенбанк», действующего через петербургский филиал «Северная столица» – был настроен решительно и подтвердил требования к родителям мальчика. Выборгский суд назначил на 22 ноября рассмотрение дела по существу.

«Фонтанка» обратилась в пресс-службу банка и без четверти шесть вечера получила ответ:

«Материалами расследования ГИБДД установлено, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения и перехода дороги в неустановленном месте малолетним пешеходом по причине отсутствия контроля со стороны родителя. Водитель банка быстро среагировал и экстренно затормозил, что позволило избежать тяжелых последствий данного ДТП для жизни пешехода. Водителем незамедлительно была вызвана скорая помощь. Несмотря на то, что ДТП произошло по вине пешехода, отец малолетнего ребенка подал иск к банку о компенсации морального вреда в размере 1 млн. рублей. Банк подал встречный иск на возмещение расходов по ремонту автомобиля в сумме, установленной согласно отчета независимой оценочной компании. Иск может быть отозван на условиях взаимности, учитывая отсутствие вины банка в данном инциденте».

Еще через два часа пресс-служба «Райффайзенбанка» поправилась:

«Банк принял решение не продолжать судебные разбирательства в связи с данным инцидентом».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка:

АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.

По данным banki.ru, в организации работают почти 9 тысяч человек, объем активов нетто превысил на 1 сентября отметку в 1 трлн рублей. За январь — август 2018 года «Райффайзенбанк» получил прибыль 13,2 млрд рублей. За 2017-й чистая прибыль составила 23,2 млрд рублей.

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