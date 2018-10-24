Лавров и глава МИД ФРГ обсудили планы выхода США из ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом планы выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает МИД РФ 24 октября.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – информировали в министерстве.

Накануне Маас в ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Майклом Помпео призвал Вашингтон координировать с европейскими партнерами дальнейшие шаги по возможному выходу США из ДРСМД.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия якобы его нарушает.