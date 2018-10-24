Нанотехнологии и графен сделают автомобили Ford тише и легче

Компания Ford начнет применять в своих автомобилях графен – прочный «материал будущего», который сейчас используют, например, для «умных» покрытий или мобильных телефонов. С его помощью инженеры марки научились снижать шум и вес автомобилей.

Как отмечают в пресс-службе Ford, графен в 200 раз прочнее стали. Кроме того, это один из самых токопроводимых материалов и отличный шумоизолятор. При этом он очень тонкий и гибкий. Однако получить его довольно сложно, поэтому его применение ограничено экономическим фактором. В автомобильной промышленности графен ранее рассматривался в качестве «волшебной» добавки для улучшения характеристик краски, полимеров и электрических аккумуляторов.

В 2014 году Ford совместно с поставщиками начал изучать свойства графена и способы его применения. Инженеры придумали, как использовать небольшие количества этого материала в кожухах топливной рампы, насосов и крышке двигателя. Это позволило заметно улучшить их шумоизолирующие характеристики, не только не увеличив вес автомобиля, а наоборот, сделав его легче. Как показали испытания, при смешении небольшого количества графена с пеноматериалами шум снижается на 17%, механические свойства пеноматериалов улучшаются на 20%, а теплопроводность – на 30%.

В компании планируют уже до конца 2018 года запустить производство компонентов с добавлением графена. Он будет применяться в десяти деталях, используемых в подкапотном пространстве. Первоначально их будут устанавливать на Ford F-150 и Mustang, а со временем они появятся и на остальных моделях марки.