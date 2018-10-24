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Власть
24.10.2018 14:06
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Работавший при Рейгане дипломат назвал серьезной ошибкой выход Штатов из ДРСМД

Серьезной ошибкой назвал возможный выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)  помощник госсекретаря США по вопросам Европы Ричард Берт, ранее курировавший вопросы разоружения при администрации Рейгана. 

Как сообщает 24 октября «Газета.ру», чиновник, который сейчас является советником Дональда Трампа, дал интервью журналу The National Interest. По его оценке, подход администрации Трампа к вопросу ДРСМД «просто ужасающий». Эксперт считает решение Вашингтона принятым «импульсивно» и непродуманным.

«Как результат всего этого — решение, основанное на нарушениях важного договора о контроле над вооружениями со стороны России, превратилось в большую внешнеполитическую ошибку США в глобальном масштабе. И США, а не Россия, несут ответственность за то, что случилось», — отметил Берт.

Он напомнил, что подписанный в 1987 году договор стал завершением «десятилетия ядерного кризиса» в Европе. Отказываясь от этого документа, Штаты становятся «крайне непредсказуемым государством», которому трудно доверять и с которым сложнее вести дела.

Ричард Берт прямо назвал выход из ДРСМД «серьезной ошибкой» США. Он  выразил сомнение в том, что Дональд Трамп имеет серьезную внешнеполитическую стратегию, а это делает текущее положение дел более опасным и сложным.

«Я думаю, что внешнюю политику Трампа в большей степени характеризует то, что она отчасти односторонняя, местами эмоциональна и интуитивна. Без какой-либо базы и изложенной политики, она крайне непредсказуема и, как следствие, это снижает наше влияние на мировой арене, и мы потенциально находимся в нескольких шагах от большой ошибки», — сказал Берт.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон пока не собирается размещать новые ракеты в Европе в связи со своим намерением выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Справка:

На протяжении всей карьеры Берт был связан с вопросами контроля над вооружением. В 1989 году президент США Джордж Буш-старший назначил его главным переговорщиком по договору о сокращении стратегических вооружений (СНВ) между США и Советским Союзом. Берт также был послом США в Германии, в настоящее время он является советником президента США Дональда Трампа.

20 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдет из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает его условия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал решение Белого дома опасным шагом. Один из руководителей Института США и Канады РАН Павел Золотарёв рассказал «Фонтанке», как долго сверхдержавы будут соперничать на ядерном поприще и как ещё Кремль может удержать Вашингтон от разрыва договора о базовом разоружении.

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