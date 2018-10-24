WSJ: Российский НИИ причастен к кибератаке на Саудовскую Аравию

Вредоносное программное обеспечение Triton, которое применялось для атаки на нефтехимический завод на Аравийском полуострове в 2017 году, могло быть создано при поддержке московского НИИ.

Специалисты из компании FireEye выяснили, что Центральный научно-исследовательский институт химии и механики якобы связан с вирусом Triton. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Московский НИИ якобы помог внедрить Triton в компьютерные сети, а также мог предоставить или продать вредоносный код.

Россия уже отрицала свою причастность к кибератаке на Саудовскую Аравию.

В исследовании также отмечается, что в последние годы западные страны фиксируют активность России в вопросе «цифрового зондирования» важных объектов инфраструктуры.