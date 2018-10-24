Автостат: Продажи новых машин в Петербурге выросли на 13%. Город в тройке лидеров по стране

В январе – сентябре 2018 года в России было продано 1,16 млн новых легковых автомобилей, что на 12,9% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликовало 24 октября агентство «Автостат», освещая рейтинг российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей.

Объем рынка Петербурга увеличился на 13%, до 79,8 тысячи машин. Северная столица вошла в тройку лидеров по числу реализованных авто, уступив только Москве (168 тысяч машин) и Московской области (95,7 тысячи машин).

Однако по темпам роста Петербург не занял призовых мест. Стремительнее всего продажи увеличивались в Ханты-Мансийском автономном округе (на 30%), в Тюменской области (на 26,1%), в Удмуртии (на 22,6%).