Раненный в Антарктике сварщик прилетит из Чили в Петербург на регулярном рейсе
Пострадавший от ножа на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» сварщик вернётся в Россию самостоятельно в ближайшее время. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Института Арктики и Антарктики 24 октября.
Сейчас жизни мужчины 52-х лет, получившего ножевое ранение в грудь, ничего не угрожает. Он прилетит в Пулково из Чили на регулярном рейсе.
Ранее в Петербурге отправили под домашний арест 54-летнего инженера Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Его подозревают в покушении на убийство.
По версии следствия, в начале октября в столовой на станции «Беллинсгаузен» подозреваемый ударил ножом в грудь 52-летнего сварщика. Пострадавшего в тяжёлом состоянии транспортировали в больницу Чили.
Справка:
Антарктическая станция «Беллинсгаузен» расположена на острове Кинг-Джордж (ист. Ватерлоо) в Атлантическом океане. Она была открыта 22 февраля 1968 года и носит имя первооткрывателя Антарктиды, мореплавателя и адмирала Фаддея Беллинсгаузена. «Беллинсгаузен» является самой северной российской антарктической станцией. Сотрудники полярной базы выполняют географические, геологические, биологические и гляциологические исследования.
Институт Арктики и Антарктики находится на Васильевском острове в Петербурге. Учреждение координирует работу пяти станций: «Беллинсгаузен», «Восток», «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс». 63-й сезон Российской антарктической экспедиции завершился 14 июня. Но на станциях продолжились плановые работы.