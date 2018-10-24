Раненный в Антарктике сварщик прилетит из Чили в Петербург на регулярном рейсе

Пострадавший от ножа на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» сварщик вернётся в Россию самостоятельно в ближайшее время. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Института Арктики и Антарктики 24 октября.

Сейчас жизни мужчины 52-х лет, получившего ножевое ранение в грудь, ничего не угрожает. Он прилетит в Пулково из Чили на регулярном рейсе.

Ранее в Петербурге отправили под домашний арест 54-летнего инженера Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Его подозревают в покушении на убийство.

По версии следствия, в начале октября в столовой на станции «Беллинсгаузен» подозреваемый ударил ножом в грудь 52-летнего сварщика. Пострадавшего в тяжёлом состоянии транспортировали в больницу Чили.