General Motors договорился с белорусской «Юнисон» о продаже завода в Шушарах

General Motors договорился с белорусской «Юнисон» о продаже завода в Шушарах, рассказали «Фонтанке» два источника, знакомые с ходом переговоров. По их словам, компания выкупит предприятие, чтобы производить на нем автомобили с бензиновыми двигателями и электрокары. Акционер предприятия Алексей Ваганов в конце этой недели намерен посетить Петербург, чтобы обсудить свои планы со Смольным.

В GM не подтвердили, но и не опровергли информацию. Ранее компания подтвердила, что рассматривает различные варианты, включая возможную продажу завода и земельного участка другому производителю или инвестору.

В «Юнисон» отказались от комментария. По данным «Фонтанки», стороны связаны договором о неразглашении.

Глава комитета по промышленной политике и инновациям Смольного Максим Мейксин подтвердил информацию о встрече с «Юнисон», но ее тему не сообщил.

О возобновлении переговоров между General Motors и «Юнисон» стало известно на прошлой неделе. Эксперты оценивали сумму сделки в 300 млн долларов, то есть примерно столько, сколько вложил в завод сам GM. Предполагается, что после продажи площадки выпускаться там может не только продукция американского концерна (Сhevrolet Tahoe, Cadillac ХТ5 и Escalade ), но и другие бренды из портфеля «Юнисон», к примеру, китайские Zotye.

General Motors законсервировала автопроизводство в Шушарах после введения США антироссийских экономических санкций в 2014 году после присоединения Крыма и Севастополя и начала военного конфликта в Донбассе. Хотя никогда не связывала это решение с санкционной политикой властей Штатов.