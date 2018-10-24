В Сочи продолжаются задержания. Следователи беседуют с вице-мэром, главным архитектором и директором Водоканала

Курирующий вопросы строительства заместитель мэра Сочи Иван Бомбергер, главный архитектор Владимир Малов и глава Водоканала Сергей Винарский задержаны 24 октября.

О следственных действиях в сочинской мэрии РБК сообщил источник в правоохранительных органах, не уточнив причины задержания чиновников. Вместе с Бомбергером из здания увезли документы из его кабинета. По данным агентства, обыски связаны с выдачей незаконных разрешений на строительство и превышением должностных полномочий.

Заммэра занимает должность с 2015 года. Малов и Винарский работают в Сочи с 2017-го.

В октябре были задержаны заместитель главы Сочи Сергей Юрин и замдиректора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков. 19 октября суд в Москве арестовал обоих на два месяца по делу о получении взяток. По нему также проходят в качестве обвиняемых экс-замначальника правового управления администрации Сочи Андрей Левентюк, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов, адвокаты Николай Гребенюк и Алексей Литвинов, учредитель мануфактуры «Юг» Игорь Строганов.