Банк России в III квартале выявил 10,5 тысяч поддельных купюр и монет

В течение третьего квартала текущего года в российской банковской системе было выявлено 10,467 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что на 267 штук (или 2,5%) меньше, чем годом ранее, следует из сообщения регулятора.

«Больше всего среди выявленных подделок пятитысячных банкнот (7,616 тысячи), почти в три раза меньше банкнот номиналом 1000 рублей (2,425 тысячи). Кроме того, выявлены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей (95) и 200 рублей (3)», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Поддельных монет обнаружено 37 штук, четыре из них — номиналом 10 рублей, 32 — номиналом 5 рублей и одна рублевая монета.

Поддельных банкнот иностранных государств было выявлено 532 штуки. При этом 488 поддельных банкнот — доллары. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани и одна подделка фунта стерлингов Соединенного Королевства.