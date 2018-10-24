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Авто
24.10.2018 13:13
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Британцы поездили на прототипе новой «Шкоды» и вынесли свой вердикт

Журналисты из британского издания Autocar получили возможность поездить на прототипах будущей Skoda Scala и остались машиной довольны — но без восторгов и энтузиазма.

Эта машина вряд ли заставит ваше сердце биться сильнее, но все же это большой шаг вперед по сравнению с предшественником Skoda Rapid — таков их вердикт. Машина, по их мнению, понравится многим покупателям хэтчбеков благодаря хорошо продуманному интерьеру, передовым технологиям и соотношению цены и качества.

Несмотря на то, что Skoda Rapid была второй моделью по уровню продаж марки после Octavia, автомобиль оставался для британцев непонятым, которые посчитали, что в нем «не хватает души». К тому же, по их представлениям, Rapid занимал странное место в модельном ряду между Fabia  и Octavia: вроде и не «гольф-класс», но в то же время не «супермини».

Skoda Scala же явно нацелена на «гольф-класс» и даже чуть выше. Этот «семейный хэтчбек» — прямой конкурент таким хитам рынка, как Ford Focus, Hyundai i30 и Seat Leon.

При этом по всем измерениям Skoda Scala даже больше и просторнее Ford Focus и Hyundai i30, в ней больше места для задних пассажиров и багажа. В Scala багажное отделение имеет 467 литров объема по сравнению с 341 литром в Focus, плюсов добавляет хорошо известная владельцам Skoda адаптивная система крепления багажа.

На тест британцам были представлены машины с тремя двигателями: 1,5-литровым и 1-литровым бензиновыми турбомоторами, а также 1,6-литровым дизелем TDI. Поскольку это всего лишь прототипы, к динамике и управляемости машин претензии предъявлять рано. Skala еще находится в процессе доводки, и к декабрю, когда машина должна появиться на рынке, все еще может измениться. Однако журналисты отметили, что по ходовым характеристикам для них оказался предпочтительнее все-таки Ford Focus.

Что касается интерьера, то на прототипах внутри все было закрыто ковриками. Однако представители Skoda заверили, что салон будет максимально близок к недавнему концепту Skoda Vision RS. А это дополнительный 9,2-дюймовый сенсорный экран – самый большой в сегменте, обновления программного обеспечения «по воздуху», включая навигационные карты, возможность пользоваться веб-приложениями, интернет-радио и вдобавок четыре порта USB-C. Подключение к Интернету впервые будет осуществляться с помощью встроенной SIM-карты. Кроме этого, предполагается что Scala получит много «электронных помощников», характерных для машин более высокого класса, например адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания и смены, ассистент парковки и так далее. Skoda гордится своей практичностью.

Несмотря на то, что новая модель имеет глубокие фольксвагеновские «корни» и даже использует одинаковые детали, узлы и агрегаты с немецкими родственниками (включая детали интерьера салона), все-таки, как отметили британцы, чешская марка умеет сохранить индивидуальность.

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24СМИ. Агрегатор

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