Шойгу пообещал ответить на размещение американских военных в Польше

Министр обороны России заявил, что дислокация дивизии военнослужащих Соединенных Штатов на польской территории не направлена на укрепление безопасности в регионе.

«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», – цитирует 24 октября Сергея Шойгу RT.

При этом глава Минобороны подчеркнул, что Россия стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в вопросе безопасности с западными странами.

Сергей Шойгу также отметил, что Запад, в свою очередь, ставит перед собой задачу обеспечить быстрое перемещение сил США в Европе. Кроме того, он уверен, что предстоящие учения НАТО Trident Juncture носят наступательный характер.

Ранее Польша открестилась от размещения американских ракет на своей территории из-за выхода США из договора ДРСМД, о котором заявил президент Дональд Трамп.