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24.10.2018 11:00
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Секрет продвинутых квартир

В эти выходные девелопер проекта «На Царскосельских холмах», компания «Терминал -Ресурс», представит на «Ярмарке недвижимости» новинку сезона - Pro-однушки. Все желающие смогут узнать, как выглядят продвинутые панировки однокомнатных квартир в готовом ЖК «Образцовый квартал 3» и выбрать себе жилье под стать образу жизни

Секрет продвинутых квартир

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Привычки формируют образ жизни каждого из нас, поэтому следует подбирать квартиру индивидуально, с учетом потребностей и размера семьи.

Третий год подряд в Пушкинском районе Петербурга раньше заявленных сроков сдаются малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы», которые отличаются многообразием планировочных решений, современными и экологичными технологиями строительства, и однородной средой.

Обо всем по порядку

Философия жизни в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» формируется благодаря окружению проекта. С одной стороны – это величественные парки и дворцы Царского села, с другой стороны – близость города и крупнейшего конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

«Образцовые кварталы» – это сочетание преимуществ активной городской жизни для работы и необходимых условий для отдыха. Невысокие современные дома с яркими фасадами радуют жителей нового микрорайона, а разреженная застройка способствует умиротворению и психологическому комфорту.

Все малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» входят в проект комплексной застройки «На Царскосельских холмах». Это значит, что детские сады, школы, магазины и другие объекты инфраструктуры являются неотъемлемой частью здешней среды.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Петербургское шоссе, вдоль которого расположились «Образцовые кварталы», соединяется с Витебским проспектом, Пулковским и Киевским шоссе, что позволяет быстро добраться  до центра города и до ближайших станций метро «Купчино» и «Московская», а также до аэропорта, КАД и ЗСД. В ближайшем будущем на территории проекта появится собственная железнодорожная станция, что позволит за 20 минут прибыть на Балтийский вокзал Октябрьской железной дороги.

Помимо уникального расположения территории проекта ООО «Терминал-Ресурс», много лет специализирующийся на малоэтажном жилье, уделил особое внимание озеленению придомовой территории. Небольшие деревья и кустарники выращивают на территории проекта в собственном питомнике. Крупномерные же деревья закупают в специализированном питомнике и уже на этапе котлована высаживают, чтобы к моменту заселения у новоселов было ощущение обжитого пространства.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Кроме того, что застройщик ООО «Терминал-Ресурс» строит с опережением сроков, он строит жилье с применением современных технологий.

Дома возводят по кирпично-монолитной технологии. Внешние кирпичные стены представляют собой многослойную теплоизоляционную систему с минеральным утеплителем и структурной штукатуркой.

Уникальная для Петербурга система отопления квартир в доме выполнена по технологии «теплый водяной пол» компании Uponor. В каждой комнате установлены терморегуляторы, с помощью которых жильцы смогут контролировать температуру в помещении. В детской комнате можно сделать потеплее, а на кухне и в гостиной – прохладнее. Семейные пары с детьми эту особенность уже оценили, ну а рачительных хозяев непременно порадует возможность сэкономить. Дело в том, что «теплый водяной пол» не только создает уют, но и позволяет снизить коммунальные платежи примерно на треть.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Для отопления и подогрева воды в любое время года на крыше каждого дома установлены автономные газовые котельные.

Несмотря на малую этажность жилых комплексов, все дома оснащены малошумными импортными  лифтами.

Возможность объединения пространства гостиной и кухни во многих квартирах дает новоселам шанс воплотить самые смелые дизайнерские проекты. Например, в мансарде с высотой потолков до 4,5 м. легко создать атмосферу загородного дома. В эркере можно расположить обеденную зону или оборудовать место для отдыха с креслами.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Еще одна нестандартная опция для городской квартиры предусмотрена на четвертом этаже проекта «Образцовый квартал 3» - возможность установки камина.

Приходите на выставку «Ярмарка недвижимости» и познакомьтесь со всеми преимуществами жизни в «Образцовых кварталах». Кроме того, до конца октября действуют специальные цены на покупку квартир в «Образцовых кварталах». Ждем вас на стенде главного застройщика проекта «На Царскосельских холмах» G8.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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