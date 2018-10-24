Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы

Госдума ФС РФ 24 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, внесенный правительством РФ, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Ожидается, что бюджет 2019 года станет профицитным. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне 19,969 трлн рублей, расходы – 18,037 трлн рублей. Профицит в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

В 2020 году планируется, что доходы будут в объеме 20,219 трлн рублей, расходы — 18,994 трлн рублей. Соответственно, профицит — 1,224 трлн рублей.

В свою очередь, в 2021 году доходы ожидаются на уровне 20,978 трлн рублей, расходы — 20,026 трлн рублей, профицит — 952 млрд рублей (0,8% ВВП).

Предполагается, что ВВП страны в 2019 году достигнет суммы почти 106 трлн рублей, при этом будет расти в 2020 году до 111 трлн рублей, а в 2021 году — до 118, 5 трлн рублей.

Инфляция ожидается в 2019 году на уровне 4,3%, в 2020 году – 3,8 %, в 2021 году – 4,0%.

Среднегодовой курс рубля к доллару США в 2019 году планируется на уровне 63,9 рубля за доллар, в 2020 году — 63,8 рубля, в 2021 году — 64 рубля.

Ожидается, что цена на нефть марки «Юралс» в 2019 году составит 63,4 доллара за баррель, в 2020 году — 59,7 доллара, в 2021 году — 57,9 доллара.

Рассмотрение проекта федерального бюджета во втором чтении запланировано на 14 ноября, в третьем – на 20 ноября.