Шанс на реванш

Петербургской паралимпийской спортсменке Ульяне Голубевой, чтобы подготовиться и достойно выступить на отборочном туре к Сурдлимпиаде, необходим новый инвентарь – доска для слалома. Сноубордистка мечтает взять реванш на Играх, но пока что не на чем.

Благотворительный Фонд в поддержку петербургских спортсменов с инвалидностью «ТОЧКА ОПОРЫ» просит вас вновь поддержать мастера спорта, сноубордистку с нарушением слуха Ульяну Голубеву, которой необходима новая доска для слалома.

Ульяна выступает на склоне сразу в двух дисциплинах: гигант и слалом. Как правило, профессиональные сноубордисты меняют инвентарь раз в год или два. В прошлом году с вашей помощью, читателей «Фонтанки», удалось приобрести новую доску для первой дисциплины (гигант).

Доске же для слалома уже 7 лет. Со слов спортсменки, новый сноуборд нужен для «лучшей подготовки и результата на чемпионате России (в этот раз будет отборочный тур к Сурдлимпиаде)». Вот уже практически сто лет Сурдлимпийские игры собирают лучших слабослышащих или абсолютно лишенных слуха спортсменов со всего мира. Достойно выступить на ЧР – шанс взять реванш на этих Играх. Стоимость необходимого Ульяне нового сноуборда для дисциплины слалом составляет 50 330 рублей.

Поддержать спортсменку можно, связавшись с сотрудниками БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» (+7 (812) 983 72 21, info@fondopora.ru ) или ЗДЕСЬ.

Почему важно помочь?

Отсутствие финансирования может стать угрозой для карьеры спортсменки.

«Причина, по которой мне нужна доска, – комментирует спортсменка, – это дальнейшее достойное выступление за свой город и страну».

Со слов самой Голубевой, «очень хочется снова попасть на зимние Сурдлимпийские игры и взять реванш».

Важный этап в карьере любого спортсмена дойти до Олимпиады, в случае Ульяны – до Сурдлимпиады. Она готов покорять новые вершины, но пока что не на чем.

Про Ульяну

В 2018, через месяц после рождения ребенка Ульяна Голубева вышла на тренировку для того, чтобы выступить за сборную на ЧР. Итог – взяла «бронзу». Несмотря на декретный отпуск, в котором сейчас пребывает Ульяна, ей удалось: завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира по сноубордингу, продолжить традицию и завоевать очередные медали на чемпионатах и кубках России. В целом у сноубордистки столько наград, что можно сбиться со счету. Планы Голубевой на следующий, 2019 год, – стать призером чемпионата России и Сурдлимпийских игр.

«У меня есть спортивная злость», – отмечает спортсменка.

«Осторожно: едет злючка», – шутят друзья, когда сноубордистка появляется на склоне. Вероятно, именно эта спортивная горячность является движущей силой к преодолению преград. Несмотря на то, что запрещали врачи и не воспринимали всерьез соперники, Ульяна не только вышла на тренировку спустя месяц после рождения сына, но и сразу взяла, как она говорит, «лучшую награду от спортивной жизни» – «бронзу», будучи в своей не самой лучшей форме.

На прошлой Сурдлимпиаде по личным обстоятельствам Ульяне пришлось выступать не в своих дисциплинах. Ей необходим реванш: тогда она дала себе зарок, что в 2019-м выступит в своих (слаломе и гиганте).