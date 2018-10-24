Пока журналисты обсуждали слухи об отставке вице-губернатора Албина, он улетел в Лондон

Вице-губернатор Игорь Албин улетел в Лондон на форум Российско-британского сырьевого диалога. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в его аппарате 24 октября.

Предполагается, что в Лондоне вместе с ректором Горного университета Владимиром Литвиненко Игорь Албин отобедает с послом РФ в Великобритании, представителями Российско-британской торгово-промышленной палаты, генеральными директорами компаний BP, Shell. Также Албин озвучит на форуме приветствие от имени врио губернатора Александра Беглова и пригласит участников провести следующий Российско-британский сырьевой диалог в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Отметим, что с начала недели в телеграм-каналах и СМИ активно муссируются слухи об отставке вице-губернатора. Якобы Игорь Албин должен перейти на должность главы Мурманска (оттуда, согласно слухам, могут уволить губернатора Марину Ковтун). Как утверждают собеседники «Фонтанки» в Смольном, чиновники воспринимают эти разговоры крайне скептично – Албина журналисты не первый раз отправляют в отставку. Сам же заместитель губернатора также опровергает свой уход и утверждает, что продолжает работать. Подчиненные вице-губернатора рассказали «Фонтанке», что получают различные поручения от него, и в последнее время их стало больше обычного, из чего они делают вывод, что Албин вряд ли намерен уходить.

Добавим, что российско-британские отношения в последнее время оставляют желать лучшего в связи с инцидентом с отравлением Сергея Скрипаля. Известно, что Албин и Литвиненко в Солсбери заезжать не планируют.