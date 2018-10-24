Министр труда Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в России

Рост заработной платы в России за год увеличился на 11%, темпы министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал беспрецедентными.

Об этом чиновник заявил 24 октября в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, его слова приводит «Российская газета». Рост доходов как в реальном, так в номинальном выражении Топилин связал с повышением МРОТ до прожиточного минимума и выполнением майских указов.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в подсчетах скромнее – ранее она говорила о росте зарплаты в этом году на 8,8%. По ее словам, это скажется на дальнейшей динамике, прогноз на 2019 год – рост лишь на 1,4%.

По прогнозу Минэкономразвития, рост реальной зарплаты в РФ в 2018 году составит 6,9%, в 2019 году — 1,4%, в 2020 году он ускорится до 1,9%, в 2021 году — до 2,5%.