Шойгу: Активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня

Российский министр обороны прокомментировал самые масштабные учения Североатлантического альянса с 80-х годов прошлого века, которые начнутся в Норвегии 25 октября.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», – цитирует 24 октября Сергея Шойгу RT.

Несмотря на заявление альянса об оборонном характере учений Trident Juncture, Шойгу уверен, что НАТО отрабатывает наступление.

По мнению министра обороны, страны Запада ставят перед собой задачу повышения военной мобильности, чтобы обеспечить быстрое перемещение сил США в Европе.

Глава Минобороны также отметил, что альянс усилил свою разведывательную деятельность на границах России. «Только в этом году самолёты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз», – рассказал Шойгу.

Trident Juncture-2018 («Единый трезубец») – военные учения под руководством НАТО, которые состоятся в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Учения в Норвегии будут самыми масштабными в своем роде с 1980-х годов. Ожидается, что в них примут участие 51 тыс. военных из 31 страны, включая Финляндию и Швецию, которые не входят в НАТО, но являются его партнёрами. К тренировке будут привлечены 10 тыс. транспортных средств, 150 самолетов и 60 судов. Учения будут проводиться в основном в центральной и восточной частях Норвегии, а также в Северной Атлантике и Балтийском море, в воздушном и морском пространствах Швеции, Финляндии и Исландии. Основными целями Trident Juncture заявлена подготовка сил реагирования НАТО и проверка возможностей обороны Североатлантического альянса.

Ранее учения блока прошли на Украине.