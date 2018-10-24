Туманное будущее Faraday Future: глава «убийцы Tesla» снизил себе зарплату до 1 доллара в год

Faraday Future планирует уволить ряд сотрудников и сократить оставшимся зарплаты, пишет Сarscoops.

Компания, долгое время считавшаяся самым серьезным конкурентом Tesla, испытывает в данный момент большие финансовые трудности, которые заставляют ее уволить значительное число сотрудников, а оставшимся на 20 процентов урезать зарплаты. Подавая своим сотрудникам пример, основатель и основной владелец Faraday Future американский миллиардер китайского происхождения Цзя Юэтинг урезал себе зарплату гендиректора до 1 доллара в год.

Нынешние финансовые проблемы возникли из-за трений с основным инвестором — китайской Evergrande Health Industry Group, владельцем которой является Ху Ка Янь, третий в списке самых богатых людей Поднебесной. Стороны обвиняют друг друга в неисполнении договоренностей, при этом одним из условий инвестора было то, что Faraday Future не может искать других инвесторов, пока действует нынешний контракт.

Компания, названная в честь британского ученого Майкла Фарадея (его имя носит один из основополагающих принципов, позволяющих строить электрические машины, — принцип электромагнитной индукции, так называемый «закон Фарадея»), была основана в 2014 году в Калифорнии. Свою деятельность Faraday Future начала с того, что переманила 130 сотрудников из Tesla, 60 человек из Apple и инженеров из GM, BMW, Ferrari, Lamborghini и Audi. Также было объявлено, что на строительство собственного завода выделяется 1 миллиард долларов.

В январе 2016 года компания представила на выставке Consumer Electronics Show свой первый концепт-кар, одноместный спортивный автомобиль FF ZERO1. Через год, в январе 2017-го, состоялась презентация уже серийного седана FF 91, который планировалось запустить в производство в 2018 году. По ряду характеристик автомобиль превосходил тогдашнюю Tesla Model S, и несмотря на некоторые «глюки», которые обнаружились в процессе презентации, он произвел впечатление на публику. Компания получила 64 128 предварительных заказов – с таким портфелем можно было смело начинать производство.

Для этого планировалось построить «с нуля» сборочный завод неподалеку от Лас-Вегаса, однако из-за финансовых трудностей от этого пришлось отказаться. В конце концов удалось договориться об аренде бывшего шинного завода в городке Хэнфорд в Калифорнии. В августе 2018 года на этом заводе были изготовлены первые предсерийные образцы.

Однако новые финансовые трудности заставляют владельцев Faraday Future отодвинуть начало производства на 2019 год, да и то точная дата не называется. Цзя Юэтинг не теряет надежды и обещает всем сотрудникам, чьи зарплаты были урезаны, компенсацию, как только будет восстановлено финансирование.

Таким образом доминирующему положению Tesla на рынке люксовых электромобилей пока что ничто не угрожает.