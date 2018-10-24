18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +4
$ 65.63р
75.08р
17:32 24.10.2018
Расширенный поиск

Авто
24.10.2018 12:47
Печать

Туманное будущее Faraday Future: глава «убийцы Tesla» снизил себе зарплату до 1 доллара в год

Faraday Future планирует уволить ряд сотрудников и сократить оставшимся зарплаты, пишет Сarscoops.

Компания, долгое время считавшаяся самым серьезным конкурентом Tesla, испытывает в данный момент большие финансовые трудности, которые заставляют ее уволить значительное число сотрудников, а оставшимся на 20 процентов урезать зарплаты. Подавая своим сотрудникам пример, основатель и основной владелец Faraday Future американский миллиардер китайского происхождения Цзя Юэтинг урезал себе зарплату гендиректора до 1 доллара в год.

Нынешние финансовые проблемы возникли из-за трений с основным инвестором — китайской Evergrande Health Industry Group, владельцем которой является Ху Ка Янь, третий в списке самых богатых людей Поднебесной. Стороны обвиняют друг друга в неисполнении договоренностей, при этом одним из условий инвестора было то, что Faraday Future не может искать других инвесторов, пока действует нынешний контракт.

Компания, названная в честь британского ученого Майкла Фарадея (его имя носит один из основополагающих принципов, позволяющих строить электрические машины, — принцип электромагнитной индукции, так называемый «закон Фарадея»), была основана в 2014 году в Калифорнии. Свою деятельность Faraday Future начала с того, что переманила 130 сотрудников из Tesla, 60 человек из Apple и инженеров из GM, BMW, Ferrari, Lamborghini и Audi. Также было объявлено, что на строительство собственного завода выделяется 1 миллиард долларов.

В январе 2016 года компания представила на выставке Consumer Electronics Show свой первый концепт-кар, одноместный спортивный автомобиль FF ZERO1. Через год, в январе 2017-го, состоялась презентация уже серийного седана FF 91, который планировалось запустить в производство в 2018 году. По ряду характеристик автомобиль превосходил тогдашнюю Tesla Model S, и несмотря на некоторые «глюки», которые обнаружились в процессе презентации, он произвел впечатление на публику. Компания получила 64 128 предварительных заказов – с таким портфелем можно было смело начинать производство.

Для этого планировалось построить «с нуля» сборочный завод неподалеку от Лас-Вегаса, однако из-за финансовых трудностей от этого пришлось отказаться. В конце концов удалось договориться об аренде бывшего шинного завода в городке Хэнфорд в Калифорнии. В августе 2018 года на этом заводе были изготовлены первые предсерийные образцы.

Туманное будущее Faraday Future: глава «убийцы Tesla» снизил себе зарплату до 1 доллара в год

Однако новые финансовые трудности заставляют владельцев Faraday Future отодвинуть начало производства на 2019 год, да и то точная дата не называется. Цзя Юэтинг не теряет надежды и обещает всем сотрудникам, чьи зарплаты были урезаны, компенсацию, как только будет восстановлено финансирование.

Таким образом доминирующему положению Tesla на рынке люксовых электромобилей пока что ничто не угрожает.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.10.2018 16:25

«Терминал-Ресурс» планирует открыть продажи в ЖК «Образцовый квартал 5»

Главный девелопер проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» «Терминал-Ресурс» готовится к старту продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 5».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:42

Аэрофлот возобновляет субсидированные перевозки на Дальний Восток и в Калининград

Аэрофлот сегодня возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.10.2018 15:31

«Победа» начала летать из Калининграда в Рим

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала летать по международному маршруту Калининград — Рим (аэропорт Фьюмичино).
«Главстрой-СПб»
24.10.2018 12:31

«Главстрой Санкт-Петербург» увеличил продажи на 48% в третьем квартале 2018 года

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» подвела итоги деятельности в третьем квартале текущего года. За указанный период девелопер зафиксировал рост продаж на 48%, что на 6% выше средневзвешенных показателей по рынку.
ГК «Эталон»
24.10.2018 11:25

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

ПАО Сбербанк и ПАО «Россельхозбанк» аккредитовали корпус 7.1 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.
ГК «Эталон»
23.10.2018 17:10

Четыре банка аккредитовали ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк, ПАО «Россельхозбанк», АО «Райфайзенбанк» и ПАО «Санкт-Петербург» аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е.
фото предоставлено Группой Компаний «РосСтройИнвест»
23.10.2018 15:56

Мост через Охту от ГК "РосСтройИнвест"

Сегодня, 23 октября, в Мурино состоялось торжественное открытие пешеходного моста через Охту.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.10.2018 15:23

«Россия» и Корпорация МСП подписали соглашение о взаимодействии

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и авиакомпания «Россия» планируют сотрудничество по вопросам расширения доли участия малых и средних предприятий в закупках авиакомпании.
ПСК
23.10.2018 15:15

«ПСК» планирует провести редевелопмент в исторической части Выборгского района

Строительный холдинг «ПСК» планирует приступить к строительству нового жилого комплекса бизнес-класса. Комплекс появится на территории исторической застройки жилого квартала, известного в начале прошлого века как «Нобелевский городок».
Группа компаний «ЦДС»
23.10.2018 15:00

Группа ЦДС - официальный партнер конкурса «Золотой Трезини»

Официальным партнером открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» стала Группа ЦДС.
Setl City
23.10.2018 12:11

Setl City завершила создание парка у ЖК «Солнечный город»

Setl City полностью завершила работы по созданию парка отдыха площадью 50 тыс. кв. м возле ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. С сегодняшнего дня парк открыт для посещения. Проектирование и строительство велось за счет Setl City.
22.10.2018 18:30

Декабрь 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»