«Главстрой Санкт-Петербург» увеличил продажи на 48% в третьем квартале 2018 года

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» подвела итоги деятельности в третьем квартале текущего года. За указанный период девелопер зафиксировал рост продаж на 48%, что на 6% выше средневзвешенных показателей по рынку.

По итогам третьего квартала 2018 года в «Главстрой Санкт-Петербург» было продано 50 248 кв. м жилой недвижимости (+48% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Из этого объема на долю проекта «Северная долина» в Выборгском районе приходится 74% реализованной площади, на долю проекта «Юнтолово» в Приморском районе – 26%. Средняя цена квадратного метра, в свою очередь, показывает прирост 2,8% к аналогичному периоду 2017 года.

«Главстрой Санкт-Петербург» имеет сбалансированный товарный запас с высоко оптимизированной квартирографией. Доля студий, находящихся в продаже в жилых комплексах компании, составляет не более 18% от всего объема предложения, однокомнатных квартир – 39%. Двухкомнатные и трехкомнатных квартиры занимают порядка 43% от совокупного объема предложения в продаже.

Объем ипотечных сделок в «Главстрой Санкт-Петербург» составляет 65% от общего количества договоров. На данный момент у компании 16 банков-партнеров.

После 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в 214-ФЗ, касающиеся перевода девелопмента жилья на проектное финансирование. Осенью компании начали получать разрешения на строительство, исходя их новых норм и правил. «Главстрой Санкт-Петербург» стал одним из первых застройщиков в городе, который анонсировал работу в таком формате.

В третьем квартале 2018 года «Главстрой Санкт-Петербург» начал реализацию квартир в новом 21 квартале жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. В августе в продажу поступили корпуса №8 и №9 на 146 и 118 квартир соответственно, а в первой декаде октября стартовали продажи в корпусе №6 на 436 квартир. Совокупная площадь трех зданий составляет 37 719 квадратных метров, а жилая – 27 384 квадратных метра. Суммарная площадь встроенно-пристроенных помещений – 1 305 квадратных метров.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: «Рост продаж на 6% выше среднерыночных показателей свидетельствует о том, что жилые комплексы компании «Главстрой Санкт-Петербург» востребованы покупателями. На рынке наблюдается усиление конкуренции, в том числе и за клиентов из Ленобласти, которые все чаще принимают решение о покупке жилья в Санкт-Петербурге. Поэтому на первый план выходит качество продукта. Речь идет не только о строительстве и используемых материалах, но и о подходе девелопера к созданию качественной среды проживания в новых жилых районах. Именно такой стратегии придерживается «Главстрой Санкт-Петербург», развивая крупнейшие проекты комплексного освоения территорий – жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.