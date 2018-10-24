Японская бегунья сломала ногу во время марафона. До финиша она ползла на четвереньках

Во время командного марафона в Фукуоке (Япония) 19-летняя спортсменка Рэй Иида сломала ногу, но не остановилась. Как передает The Asahi Shimbun, во время забега она почувствовала боль и упала на землю. После небольшой паузы спортсменка приняла решение все-таки двигаться дальше на четвереньках.

Так ей пришлось преодолеть 200 метров. Двигаясь таким образом, девушка стерла в кровь руки и колени. Однако такая самоотверженность оказалась напрасной: выяснилось, что команду Ииды после ее падения дисквалифицировали.

После передачи эстафеты Ииду отправили в больницу, где у нее был диагностирован перелом. Отмечается, что жители Японии восхитились поступком девушки, отметив ее мужество и стойкость. Сама Иида извинилась перед своей командой за такой поступок.