Стало известно, почему Милана Тюльпанова обыграла Александра Кержакова в суде. Ей помогла молитва

Временная жена Александра Кержакова прокомментировала бракоразводную тяжбу. Милана Тюльпанова в суд не явилась по веским основаниям.

Канун заседания в Петроградском суде по разводу и определению места жительства ребенка дался Милане непросто, следует из ее записи в Instagram.

«Я не могла заснуть всю ночь, зная, что от первого заседания зависит моя дальнейшая судьба и жизнь, жизнь моего сына рядом со мной и моей семьей», – написала она.

Бессонницу Милана подкрепила еще одним эффектным аргументом:

«Вчера я молилась, прижав к груди фотографию своего отца, и он не оставил меня».

Ее отец – сенатор Вадим Тюльпанов, умерший в апреле 2017 года при несчастном случае в сауне.

Накануне суд определил место жительства общего ребенка Тюльпановой и Кержакова с мамой на время разбирательства по расторжению брака. Милана требует отдать сына ей и взыскать с бывшего футболиста «Зенита» четверть ежемесячных заработков в качестве алиментов. Кержаков хочет развестись с Тюльпановой и оставить ребенка себе. Первое заседание по существу назначено на 14 ноября.