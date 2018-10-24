Учения перекроют Обводный, а кино про декабристов – Миллионную

Об очередной серии ограничений движения на улицах Петербурга в связи с общественными мероприятиями сообщает 24 октября городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В пятницу, 26 октября, с 10:30 до 11:30 будет закрыт участок набережной Обводного канала от Измайловского проспекта до Бронницкой улицы. Причиной станет проведение администрацией Адмиралтейского района комплексных учений сил и средств гражданской обороны под названием «Действия сил и средств гражданской обороны Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте с массовым пребыванием людей».

Кроме того, в центре Петербурга продолжают снимать сцены посвящённого декабристам фильма «Союз Спасения» (для которого напротив Петропавловской крепости сооружали виселицу). С 7 часов 1 ноября до 2 часов 2 ноября закроются участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка и набережная Зимней канавки. Перед этим, с 9 часов 30 октября до 7 часов 1 ноября на участках Миллионной, набережных Зимней канавки и Мойки будет введён запрет парковки.

Завтра, 25 октября, напомним, в центре города введут ограничения движения в связи со съёмками рекламного ролика «Bajaj. Мотоциклы» – вероятно, посвящённого индийской компании Bajaj Auto, выпускающей самый дешёвый автомобиль в мире.

В субботу, 27 октября, движение планируется перекрывать из-за Эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года.