Источник: Комиссия Роскосмоса так и не нашла причину крушения «Союза» на Байконуре

Спустя почти две недели с момента аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» комиссия Роскосмоса так и не может установить причину ЧП.

Об этом 24 октября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости. По утверждению журналистов, ссылающихся на анонимный источник в ракетно-космической отрасли, ни одна из версий катастрофы не получила подтверждения. Поэтому комиссия будет вынуждена начать расследование заново: еще раз проверить весь цикл изготовления, сборки, испытаний и предстартовой подготовки ракеты. На это может уйти еще неделя.

Вместе с тем официально Роскосмос опровергает эти сведения.

«Мы уже пару раз ловили подобные "источники" на том, что какие-то околокосмические эксперты на кухне из воздуха берут информацию и распространяют ее. Комиссия продолжает свою работу. На следующей неделе [итоги расследования] точно будут объявлены, до тех пор мы не комментируем подобную информацию», — говорят в госкорпорации.

Накануне стало известно, что ни один страховщик не вызвался страховать новый запуск «Союза», намеченный на 18 ноября. Из-за этого старт под вопросом.