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Общество
24.10.2018 12:19
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Источник: Комиссия Роскосмоса так и не нашла причину крушения «Союза» на Байконуре

Спустя почти две недели с момента аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» комиссия Роскосмоса так и не может установить причину ЧП. 

Об этом 24 октября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости. По утверждению журналистов, ссылающихся на анонимный источник в ракетно-космической отрасли, ни одна из версий катастрофы не получила подтверждения. Поэтому комиссия будет вынуждена начать расследование заново: еще раз проверить весь цикл изготовления, сборки, испытаний и предстартовой подготовки ракеты. На это может уйти еще неделя. 

Вместе с тем официально Роскосмос опровергает эти сведения. 

«Мы уже пару раз ловили подобные "источники" на том, что какие-то околокосмические эксперты на кухне из воздуха берут информацию и распространяют ее. Комиссия продолжает свою работу. На следующей неделе [итоги расследования] точно будут объявлены, до тех пор мы не комментируем подобную информацию», — говорят в госкорпорации.

Накануне стало известно, что ни один страховщик не вызвался страховать новый запуск «Союза», намеченный на 18 ноября. Из-за этого старт под вопросом. 

Справка:

Авария ракеты-носителя «Союз» с двумя космонавтами на борту произошла 11 октября на 119-й секунде полета после запуска с космодрома Байконур. Экипаж катапультировался и не пострадал. Причиной крушения «Союза», как сообщали СМИ, могли стать ошибки рабочих при сборке ракеты.

Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической отрасли планировалось утвердить и представить председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, которым выступает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, 30 октября.

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