«Я не хочу быть с тобой». Миллион фунтов без прицела на развод

Участница клипа Анны Семенович «Я хочу быть с тобой» выиграла суд с бывшим супругом совладельцем банка «Заубер», находясь в следственном изоляторе.

Петербурженка Анна Тимохина, известная поклонникам певицы Анны Семенович по роли совратительницы замужнего мужчины в клипе актрисы, отсудила у бывшего мужа 1 миллион фунтов стерлингов. Выборгский районный суд Петербурга не принял доводы Александра Тимохина о том, что спорный брачный договор Анна изначально подписала с дальним прицелом на развод.

Судебный процесс стоимостью в 1 миллион фунтов стерлингов Анна Тимохина выиграла 9 октября 2018 года в Выборгском районном суде Петербурга. Сама женщина находилась в этот момент в следственном изоляторе – 5 сентября Московский районный суд приговорил ее к 4-м годам лишения свободы за попытку заказать уголовное преследование бывшего мужа Александра Тимохина, который является совладельцем банка «Заубер» и хозяином комплекса «Печатня» в Колпино. Полицейские поймали ее в момент передачи 10 000 долларов сотруднику экономической полиции за возбуждение в отношении экс-супруга уголовного дела. Приговор не вступил в законную силу, поэтому в колонию Тимохину пока не отправили.

Впрочем, части музыкальной аудитории Анна Тимохина известна не только благодаря криминальному скандалу. Незадолго до того она снялась в клипе актрисы Анны Семенович «Я хочу быть с тобой» в роли женщины, которая увела мужчину у законной жены.

Интересы Анны в гражданском процессе, где она выиграла 1 миллион фунтов стерлингов, представлял адвокат Дмитрий Ильин. Если городской суд оставит решение в силе, Дмитрия можно будет считать автором самой дорогой судебной победы 2018 года в споре между частными лицами в Петербурге.

Миллион фунтов стерлингов является частью брачного договора, заключенного Анной и ее бывшим мужем в июне прошлого года у российского нотариуса. Пара на тот момент давно уже проживала в Лондоне, поэтому в нашей истории фигурируют не рубли. Данная сумма должна была поддержать женщину в случае развода, который состоялся в прошлом октябре – спустя 4 месяца после того, как брачный договор был подписан. Александр Тимохин заявил в суде, что документ носил исключительно миротворческий характер – у супругов возникли разногласия по поводу управления семейным имуществом, договор для того и составили, чтобы разногласий не стало, а семейная жизнь оставалась долгой и счастливой (они поженились в 2004 году, имеют детей).

Аргументами бизнесмена в суде стали исполненные им другие пункты того же договора: переданные Анне почти 4 миллиона фунтов стерлингов и кое-какое совместно нажитое имущество. Кроме того, он перечислил ей почти 1,2 миллиона фунтов на текущие семейные расходы – потому что планировал дальнейшую совместную жизнь и понимал, что должен свою семью обеспечивать. Но не был готов к столь быстрому возникновению необходимости исполнить ту часть документа, которая касалась гипотетического (как ему, с его слов, тогда казалось) развода – выплаты еще 1 миллиона фунтов стерлингов.

Он попытался опротестовать этот пункт в Выборгском районном суде недели за три до того, как Московский районный суд заключил женщину под стражу за попытку привлечь его к уголовной ответственности с помощью взятки. Александр настаивал на злоупотреблении правом: дескать, Анна сначала подписала с ним брачный договор, а потом сообщила об измене и планируемом разводе. То есть поступила недобросовестно, так как все просчитала заранее. Дополнительным аргументом стало заявление о расторжении брака, которое женщина направила в Центральный семейный суд Лондона за пару недель до подписания договора, о чем ему якобы ничего на тот момент известно не было.

Экс-супруг пытался доказать суду, что ни за что не подписал бы брачный договор в его нынешнем виде, если бы знал, что брак так скоро распадется. И просил суд признать недействительным тот его пункт, который касался выплаты 1 миллиона фунтов стерлингов.

Решение Выборгского районного суда на бумаге пока не готово, поэтому мы не видим мотивов, которыми он руководствовался, вынося решение в пользу Анны Тимохиной. Аргументы женщины, которые привели к победе, рассказал «Фонтанке» ее адвокат Дмитрий Ильин:

– Меня и мою клиентку прежде всего возмущает мысль, которую истец сделал базовой и на которой строил свое исковое заявление. Он утверждает, будто Анна подписала с ним брачный договор не чтобы урегулировать имущественные отношения в семье – для чего, собственно, брачные договоры во всем мире и заключаются – а чтобы, расторгнув брак, получить деньги. Но мы взрослые люди и понимаем, что любой брак может быть расторгнут. Не случайно в брачном договоре есть пункты, регулирующие имущественные отношения супругов во время брака и в случае его расторжения. Как можно обвинять мою клиентку во лжи, если после подписания брачного договора она с ним развелась? Может быть, истцу надо самому себя спросить, почему его брак расстроился?

По словам Дмитрия Ильина, столь же странным представляется довод Александра Тимохина о том, что, подписывая брачный договор, он думал, будто их брак после него еще долго продлится, и оказался не готов исполнить пункт о выплате бывшей супруге 1 миллиона фунтов стерлингов так быстро после подписания договора. Адвокат заявил, что истец, «осознавая существо совершаемых им действий, не мог не понимать, что брак может быть расторгнут в любой момент с последующей обязанностью выплатить ответчице денежную сумму в размере 1 000 000 фунтов стерлингов». А если бывший супруг считал, что спустя несколько месяцев после подписания договора не сможет выплатить Анне Тимохиной такую сумму, то не стоило такой договор подписывать.

– Это разговор ни о чем, тем более что бывший супруг Анны тоже обращался в суд, чтобы расторгнуть их брак, незадолго до подписания договора, а полученное им по этому же договору имущество в десятки раз дороже спорного миллиона фунта стерлингов, – говорит адвокат.

В суде адвокат Ильин заявил: «Сама природа брачного договора выражается в том, что стороны предполагают его расторжение, определяя их имущественные права и обязанности в этом случае. Более того, закон никак не ограничивает супругов в их праве заключить брачный договор после подачи ими заявления о расторжении брака и даже при рассмотрении данного вопроса в суде…». Все доводы бывшего супруга Анны Тимохиной, описывающие ее действия с формулировками «знала», «понимала», «учитывала» адвокат назвал «находящимися в сфере его желаемых предположений».

Выборгский районный суд Петербурга согласился с позицией женщины и оставил за ней право требования у бывшего супруга 1 миллиона фунта стерлингов. Таким образом, Выборгский суд рассмотрел самое дорогое частное дело 2018 года, а Анна Тимохина стала, наверное, первой в Петербурге находящейся под арестом победительницей процесса стоимостью в миллион английских фунтов.

Впрочем, решение это не вступило пока в законную силу.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»