Порезанный в Риме фанат ЦСКА отказался от госпитализации и обращения в полицию

Стала известна судьба болельщика ЦСКА, который получил ножевое ранение в минувший вторник, 23 октября, в Риме перед матчем Лиги чемпионов против «Ромы».

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителя российского посольства в столице Италии, пострадавший в столкновении фанатов у футбольного стадиона «Олимпико» отказался от медицинской помощи и отправился на игру.

«Видимо, ранение было очень легкое. От обращения в полицию он также отказался», – подчеркнули в посольстве.

Напомним, сообщалось, что незадолго до начала матча «Рома» – ЦСКА перед стадионом «Олимпико» произошло столкновение итальянских и российских болельщиков. Полиции пришлось разгонять футбольных хулиганов при помощи гидрантов.

Перед матчем на одной из станций метро Рима произошел другой инцидент: эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. В результате пострадали 30 фанатов ЦСКА. По состоянию на утро 24 октября из них 15 человек по-прежнему находятся в лечебных учреждениях Рима, трое — в тяжелом состоянии. Прокуратура Италии начала расследование по факту аварии.