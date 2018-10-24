Вторая волна беженцев из Латинской Америки движется в США

Дональд Трамп пообещал урезать финансовую помощь развивающимся странам Латинской Америки из-за наплыва просителей убежища, но это только подстегнуло стремящихся к лучшей жизни в США: в странах сформировался новый караван мигрантов, который уже движется в сторону Соединенных Штатов.

Почти 4,5 тысячи человек находятся в Мексике, откуда они направятся в сторону Америки. До США им осталось преодолеть 1,8 тысячи километров. Об этом 24 октября сообщает агентство Reuters.

Популярности караванов поспособствовали заявления самого американского президента Дональда Трампа, который в апреле осудил это явление, рассказав о толпе из 1000 человек, которая прорвалась в США. По его словам, это «чрезвычайная ситуация» для всей североамериканской нации. Президент США в ответ пообещал урезать программы помощи Латинской Америке. После этого мигранты отказались от идеи самостоятельного нелегального перехода границы, предпочитая попадать в США многотысячными группами. Для этого они организуют их при помощи мессенджеров или соцсетей, таких, как Whatsapp и Facebook.

Гватемальская полиция пыталась остановить соотечественников, которые составляют большинство беженцев. Однако она не смогла ничего поделать с толпой людей, которые хотели покинуть страну и двинуться в сторону Мексики. По пути к ним присоединились еще 1,3 тысячи человек.