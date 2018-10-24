СМИ: Муниципальных депутатов в Приморье агитируют за врио губернатора Кожемяко, намекая на возможные проблемы с бизнесом и политической карьерой

О попытке не дать другим кандидатам на выборах главы Приморья пройти муниципальный барьер говорят депутаты региона. С ними проводят беседы представители штаба врио губернатора Олега Кожемяко, и, как утверждают некоторые народные избранники, в этих разговорах звучат угрозы.

О беседе с администрацией Хорольского района Приморья РБК 24 октября рассказал депутат местной думы Олег Чибиряк. По его словам, ему угрожали оставить без денег местные школу и детсад, «завуалированно» намекнули на возможные проблемы с его политической карьерой, если он не поддержит своей подписью Кожемяко. Разговоры об этом, утверждает депутат, также велись с его матерью и супругой.

Некий политтехнолог, а именно так, по словам депутата думы Тернейского района Владимира Усольцева, представился его собеседник, полчаса убеждал политика поставить подпись за Кожемяко. Но преуспеть в этом деле не смог.

Оба вышеназванных депутата – представители коммунистической партии, от которой на выборы идет Андрей Ищенко. Он, напомним, практически победил на предыдущем голосовании, отменять итоги которого пришлось избирательной комиссии. По мнению юриста КПРФ Станислава Кульганика, штаб Кожемяко стремится отобрать у коммунистов территории, необходимые для прохождения муниципального фильтра. «На некоторых территориях у КПРФ только по одному депутату — их и прессуют сильнее всего», – цитирует РБК помощника Ищенко.

На условиях анонимности о давлении со стороны представителей действующего главы региона сообщили еще два депутата-самовыдвиженца. Один из них расписку о поддержке Кожемяко все же оставил, испугавшись возможных проблем с бизнесом.

Сбор подписей с муниципальных депутатов, необходимый для участия в выборах, стартует в Приморье 26 октября, завершится процесс 17 ноября. Само же голосование назначено на 16 декабря.

Ранее сообщалось, что Ищенко якобы предлагают пост сенатора или вице-губернатора в случае, если он откажется от участия в выборах.