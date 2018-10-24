Число круизных туристов в Петербурге выросло на 11%. Две трети пассажиров прибыли из США, Германии и Великобритании

В навигацию 2018 года в Петербург приехало 623166 круизных туристов, что на 11% больше, чем год назад. Такие цифры назвал в ходе пресс-конференции глава пассажирского порта "Морской фасад" Вадим Каширин 24 октября. По его словам, половина всех гостей прибыли из ФРГ и США (по 25%).На третьем месте оказалась Великобритания (14%).

Число судозаходов при этом выросло на 8%, до 270. Восемь пассажирских паромов зашли в порт впервые.

Количество дней максимальной загрузки (когда порт принимал 5-7 судов одновременно) выросло на треть по сравнением с прошлым годом – до 46 дней.

В следующем году "Морской фасад" планирует принять 262 судна и 625 тысяч пассажиров.