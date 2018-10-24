Поклонская: Я не работаю над созданием каких-либо политических партий

Депутат Госдумы ФС РФ от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что не ведет работу над созданием политической партии, а также не собирает на нее средства.

Накануне ряд российских СМИ сообщил о том, что депутат Госдумы Сергей Железняк и Поклонская возглавят новую партию под названием "Сила России".

"Хотела бы публично заявить, что в настоящее время я не работаю над созданием каких-либо политических партий, сбором для этого средств. Основные мои заботы сейчас направлены на завершение лечения детей, привезенных нами из Донбасса, а также на продолжение развития этого проекта. А к тому, что мое имя используют для рекламы в нужные моменты политические пиарщики, я давно уже привыкла", — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Напомним, разговоры о том, что Поклонская может выйти из "Единой России" и заняться созданием собственной политической организации, возникли после того, как она отказалась голосовать за принятие закона о пенсионной реформе вопреки установке фракции партии власти в нижней палате российского парламента. Более того, она предложила свои поправки ко второму чтению закона, которые не предусматривают повышение пенсионного возраста. Но их не одобрили. Тогда депутаты-однопартийцы говорили о возможном дисциплинарном взыскании с Поклонской. Но до реальных действий дело не дошло.