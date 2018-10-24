Американские военные пострадали в ДТП в снегах Норвегии перед учениями НАТО

Две аварии с участием военных произошли в одном и том же районе Норвегии – в губернии Трёнделаг – перед учениями НАТО Trident Juncture, которые начнутся в четверг, 25 октября. Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Сначала на скользкой заснеженной дороге столкнулись семь военных машин, некоторые вылетели в кювет. Пострадали четверо американских военных, двух из них госпитализировали с помощью вертолёта.

Через четыре часа в том же районе столкнулись военный транспорт и гражданский автобус. Лёгкие травмы получил водитель автобуса.

Из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых районах военным пришлось отложить поездки. «Если бы была война, нам все равно пришлось бы ехать. Но в данном случае важнее безопасность наших людей и других участников дорожного движения», – отметил военный пресс-секретарь.