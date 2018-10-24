ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

ГК «Эталон»

ПАО Сбербанк и ПАО «Россельхозбанк» аккредитовали корпус 7.1 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.

При покупке квартиры в корпусе 7.1 ЖК «Охта Хаус» с ипотечным кредитом в Сбербанке процентная ставка составит от 9,5% годовых. Первоначальный взнос от 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

В ПАО «Россельхозбанк» процентная ставка составит от 9,4% при сумме ипотечного кредита до 3 млн рублей, при сумме ипотечного кредита свыше 3 млн рублей – от 9,3%. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости квартиры, срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 100 тыс рублей до 60 млн. рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

Получить более подробную информацию о покупке недвижимости с использованием кредитных средств можно в офисе компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/