Россияне назвали профессию врача самой престижной, но не самой доходной

Профессию врача россияне считают самой престижной, но не доходной. По мнению жителей страны, чтобы хорошо зарабатывать, надо идти в юристы.

24 октября ВЦИОМ представил итоги своего исследования о том, какие профессии в российском обществе называют самыми престижными и доходными.

Что касается первого критерия, то лидером является профессия врача (26%), причем этот ответ более популярен, чем 12 и 6 лет назад. Также престижным считают служение учителя (16%). На третьем месте с небольшим разрывом оказались юристы (14%). В первую пятерку также вошли работники IT-сферы (12%) и рабочие (11%). Каждый десятый опрошенный (10%) назвал военнослужащих, еще 9% – экономистов, а 8% считают престижной профессию инженера.

Если же говорить о профессиях с точки зрения доходности, то картина меняется. На первое место, как и в предыдущих замерах, выходит работа юриста (15%). Еще 13% считают, что за большими деньгами нужно идти в политику. В представлении россиян, власть имущие зарабатывают даже больше нефтяников, не говоря уже о врачах (оба варианта ответа – по 12%). Далее идут предприниматели (11%), банкиры (10%), госслужащие (9%), руководители и программисты (по 8%), военнослужащие (7%), экономисты, рабочие профессии и менеджеры (по 6%).

Более четверти опрошенных (28%) заявили ВЦИОМ, что выбирали себе поприще исходя из личных предпочтений. 23%, напротив, не стали отрицать, что решающую роль сыграли обстоятельства. Еще 16% руководствовались престижем профессии и возможностью карьерного роста. Для 12% опрошенных главным критерием являлась оплата труда. Только каждый десятый следовал семейной традиции либо исходил из ситуации на рынке труда.

Опрос провели 22 октября, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.