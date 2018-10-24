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Финансы
24.10.2018 11:29
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Кудрин: Бюджет России может недополучить 1,3 трлн руб. дивидендов госкомпаний за три года

Счетная палата считает, что бюджет России за ближайшие три года может недополучить 1,3 трлн руб. дивидендов госкомпаний. Об этом в ходе рассмотрения Госдумой проекта бюджета на 2019-2021 годы заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, поступления дивидендов от компаний с государственным участием являются наиболее уязвимой составляющей доходной части бюджета страны. Согласно проекту бюджета, такие поступления запланированы в объеме не менее 50% от прибыли компании.

«Если следовать практике предыдущих лет, то мы можем недополучить за три года 1,3 трлн рублей по дивидендам от госкомпаний», — заявил Кудрин, его слова приводит RNS.

Проект предполагает профицит федерального бюджета в 2019 году на уровне 1,93 трлн рублей. Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составляет 19,96 трлн рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов — 3,369 трлн рублей. Прогнозируемый общий объем расходов в 2019 году составит 18,03 трлн рублей.

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