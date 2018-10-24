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Авто
24.10.2018 11:28
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«Тесле» понравилась идея улучшить «собачий режим» – музыкой и обращением к прохожим

Один из пользователь Twitter выступил с предложением добавить в Tesla Model 3 специальный режим «для собак». Вообще-то он уже есть и называется режимом защиты салона от перегрева (Cabin Overheat Protection), но немногие пользователи знают о его существовании. Об этом рассказывает The Daily Mail.

Американец Джош Этчли в твиттере предложил пойти дальше и ввести в программное обеспечение функцию «режима собаки», при которой не только будет работать кондиционер и поддерживаться нормальная температура в салоне, но и будет играть музыка – специально для собак, а на внешнем дисплее появятся слова: «Я в порядке, мой хозяин скоро вернется», чтобы прохожие не беспокоились. Илон Маск прочитал это предложение и ответил кратко: «Да!».

«Фонтанка» писала о проблеме животных, которых хозяева оставляют запертыми в машине на солнцепеке. Часто их приходится спасать с помощью полиции, которая вынуждена жестко вскрывать автомобили и передавать четвероногих пассажиров в руки ветеринаров, а незадачливым хозяевам выписывать немалые штрафы.

Режим «защита от перегрева» (равно как и от переохлаждения) предназначен как раз для ​детей и домашних животных, которые по тем или иным причинам (чаще всего из-за беспечности родителей или хозяев) оказываются запертыми в автомобиле на продолжительное время. Система удерживает температуру внутри салона на «безопасном уровне» в течение нескольких часов, «даже когда автомобиль выключен». Однако внешне эта функция никак не проявляется, и зачастую обеспокоенные прохожие, заметив в салоне ребёнка или собаку, вызывают полицию.

Судя по всему, идея с показом на дисплее автомобиля температуры внутри салона и успокаивающих сообщений понравилась Илону Маску, и модернизированный «собачий режим» может появиться уже в следующих апдейтах программного обеспечения Tesla.

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