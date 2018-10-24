Генсек НАТО: Россия приняла приглашение наблюдать за самыми масштабными учениями альянса с 80-х

Россия и Белоруссия собираются смотреть за проведением учений НАТО Trident Juncture, которые начнутся в Норвегии 25 октября.

«НАТО – оборонный союз, поэтому мы прозрачны в вопросах учений. Мы предложили всем членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направить своих наблюдателей на Trident Juncture. И я приветствую, что Россия, как и Белоруссия, приняли это приглашение», – заявил 24 октября на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, натовцы провели специальный брифинг по поводу предстоящих военных маневров в рамках Совета Россия-НАТО. Помимо этого, российские военные сегодня закончат инспекцию воздушной базы финских ВВС в Лапландии перед началом учений альянса.

Ранее российский МИД назвал мероприятия Trident Juncture направленными против России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, западные страны занимаются «демонстрацией силового потенциала».

Trident Juncture-2018 («Единый трезубец») – военные учения под руководством НАТО, которые состоятся в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Учения в Норвегии будут самыми масштабными в своем роде с 1980-х годов. Ожидается, что в них примут участие 51 тыс. военных из 31 страны, включая Финляндию и Швецию, которые не входят в НАТО, но являются его партнёрами. К тренировке будут привлечены 10 тыс. транспортных средств, 150 самолетов и 60 судов. Учения будут проводиться в основном в центральной и восточной частях Норвегии, а также в Северной Атлантике и Балтийском море, в воздушном и морском пространствах Швеции, Финляндии и Исландии. Основными целями Trident Juncture заявлена подготовка сил реагирования НАТО и проверка возможностей обороны Североатлантического альянса.

Ранее учения блока прошли на Украине.