Депутаты разрешают Беглову назначать и увольнять членов правительства. Требуют уволить сразу всех

Петербургский парламент утвердил в первом чтении законопроект об изменении устава города. В соответствие с документом, врио губернатора сможет назначать и увольнять членов правительства.

Ранее в городском уставе не были прописаны полномочия временно исполняющего губернатора в случаях, если он назначен не в связи с болезнью или командировкой своего предшественника. Изменением депутаты фактически разрешили временному градоначальнику назначать вице-губернаторов по согласованию с Заксом, вносить поправки в Устав, прописали запреты, связанные с антикоррупционным законодательством.

При обсуждении законопроекта яблочник Борис Вишневский напомнил, что Александр Беглов первым своим указом взял на работу уволенное с уходом Георгия Полтавченко правительство. По мнению Вишневского, Беглов не имел права это делать без согласования с парламентом, однако выяснить это так и не удалось.

Лидер «Партии Роста» Оксана Дмитриева напомнила коллегам, что у каждого депутата есть десятки ответов от членов правительства с фактическими и юридическими ошибками. «Мы с вами можем выступить как санитары правительства», – призвала она депутатов, напомнив также, что уже много лет критикует правительство за дефицитный бюджет.

Напомним, что 3 октября президент Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко занять место главы совета директоров Объединённой судостроительной корпорации. Его кресло губернатора Путин предложил временно занять полпреду по Северо-Западу Александру Беглову.