Крупнейшая нефтегазовая компания Италии передумала работать с «Роснефтью»

Компания Eni (штаб-квартира в Риме) отказалась от проекта на шельфе Черного моря и собирается временно приостановить работу в Баренцевом море.

«После завершения в марте 2018 года бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" на шельфе Черного моря компания Eni реализовала свое право на выход из проекта, который состоялся в марте 2018 года», – сообщает 24 октября издание «Коммерсант» со ссылкой на комментарий сотрудника аппарата правительства России РИА Новости.

Помимо этого, Eni обсуждает «условия временной приостановки» своих проектов на шельфе Баренцева моря. Причины такого решения итальянского гиганта не разглашаются.

Однако СМИ ранее сообщали, что совместная работа по геологоразведке была приостановлена из-за антироссийских санкций. В «Роснефти» эту информацию опровергли. В Eni отметили, что собираются работать на российском рынке пока позволяет режим санкций.

Eni – крупнейшая нефтегазовая компания Италии, которая, среди прочего, работает в России, Казахстане, Африке. В 2012 году было подписано соглашение о разработке Центрально-Баренцевского и Федынского участков в Баренцевом море, и Западно-Черноморского участка на шельфе Черного моря. Доля Eni в проектах составила 33,33%.