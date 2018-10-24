В Красном Селе ставшее ДТП неотвратимое сближение такси и скорой попало на видео

Жестяной «пешеход» пал жертвой аварии, произошедшей ночью 24 октября на проспекте Ленина в Красном Селе под Петербургом. Перекрёсток не поделили такси и карета скорой помощи, хотя возможности у обоих были.

«Таксист почему-то не заметил в ночи мерцание синих маяков спецавтомобиля и не предоставил права преимущественного проезда, – описывает инцидент группа «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». – В то же время водитель скорой, проезжая на запрещающий сигнал и имея на это право, не убедился в безопасности манёвра. От удара машина скорой сбила и знак пешеходного перехода».

ДТП обошлось без серьёзных травм.

Напомним, этой же ночью на той же дороге, а именно на участке Таллинского шоссе в Лигово, в результате лобового столкновения двух легковых машин погибли три человека.