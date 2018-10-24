Болтон допустил совместный саммит России и США. Путину направили приглашение посетить Вашингтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что в Вашингтоне в 2019 году будет проведен совместный саммит с Россией, в котором примет участие президент Владимир Путин

«Мы рассчитываем, что будет обсуждаться в Париже. Сначала будет возможность полноценного саммита в Вашингтоне в будущем году, после которого будет ответный визит Трампа в Москву позже в том же году», — цитирует Болтона телеканал 360 со ссылкой на «Интерфакс». Он также добавил, что обоим лидерам необходимо обсудить эти возможности.

Болтон уточнил, что направленное российскому лидеру приглашение посетить Вашингтон остается в силе. Ближайшая встреча Путина и Трампа запланирована на 11 ноября в Париже на мероприятиях в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Встреча Путина и Болтона состоялась накануне. Она продлилась полтора часа. Российский президент заявил, что ему было очень интересно поговорить с ним не только как с помощником американского президента, но и как со специалистом в области разоружения.

В ходе двухдневного визита Джон Болтон также провел встречи с главой Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу. Каждый из участников встреч остался доволен переговорами.