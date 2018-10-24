«Титаник-2» повторит маршрут предшественника в 2022 году. Клиентов обещают обеспечить нужным количеством шлюпок

«Титаник» повторит свой маршрут из Старого Света в Новый. Точная копия лайнера, затонувшего в 1912 году, отправится в рейс спустя 110 лет — в 2022 году.

О возобновлении проекта «Титаник-2» 24 октября сообщают американские СМИ. Так, по данным телеканала CBS, компания Blue Star Line (руководитель – австралийский бизнесмен Клайв Палмер) в сентябре текущего года вновь начала работу по строительству лайнера, приостановленную три года назад.

«Такие же салоны и кабина, что и в оригинальном судне, в то же время будут использованы современные средства безопасности, навигационные методы и технологии XXI века», — цитирует Клайва Палмера издание USA Today.

А для атмосферности путешественников нарядят в костюмы начала XX века. Чтобы клиенты не испытывали тревогу, создатели нового «Титаника» обещают оборудовать водный транспорт нужным количеством шлюпок, чтобы их хватило на всех 2435 пассажиров и 900 членов экипажa.

Лайнер, на строительство которого уйдет 500 млн долларов, отправится в первый рейс в 2022 году. Сначала он придет из Сингапура в Дубай, а потом отправится в Саутгемптон, чтобы, как и предшественник, пересечь Атлантику. Потом «Титаник-2» будет еженедельно курсировать между Британией и Соединенными Штатами в летние месяцы.