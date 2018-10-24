Уверенность на льду и асфальте: как шинные технологии делают жизнь безопаснее

При сезонной замене шин у многих клиентов возникают вопросы по выбору шин. Моделей множество, в зависимости от погодных условий и стиля вождения.

фото предоставлено компанией ООО "Эксклюзив"

Ответить на главные вопросы нам помогли эксперты шинного центра «Эксклюзив», официального дилера Continental.

– Многие автовладельцы знают, что переобуваться в зимние шины нужно при среднесуточной температуре около + 7 градусов. Но как поведут себя покрышки при резком потеплении?

– У современных зимних шин высокое сцепление, уровень управляемости, а главное – износостойкость, в том числе и на асфальте, поэтому не стоит беспокоиться за поведение машины на дороге и истираемость резины. Осенью потепление обычно недолгое, зато заморозки вы встретите во всеоружии. Даже если днем температура выше +7 градусов, то утром и вечером, особенно в районе эстакад или мостов, возможна наледь или так называемый черный лед.

– Считается, что шипованные шины подходят только для дорог, покрытых снегом или ледяной коркой, а на асфальте мешают. Так ли это?

– Каждое новое поколение шипованных шин приобретает все больше универсальных свойств, что способсвует более надежному сцеплению на любой поверхности. К примеру, шипованная шина Continental IceContact 2 показала себя хорошо на тестовых испытаниях на очищенном мокром асфальте, характерном для больших городов. Так что утверждение, что шипы якобы увеличивают тормозной путь на асфальте или портят дорожное покрытие, не относится к современным моделям.

– В каком направлении сегодня эволюционируют нешипованые шины?

– Можно сказать, что фрикционные шины по набору характеристик приближаются к шипованным моделям. С каждым новым поколением совершенствуются ездовые характеристики на сложном зимнем покрытии, особенно на снегу и льду. Это стало возможно благодаря двум процессам. Во-первых, за счет оптимизации состава резиновой смеси – например, у новинки этого сезона VikingContact 7 в смесь добавлено рапсовое масло. Во-вторых, благодаря насыщению протектора сложными сцепными элементами: ламелями особой формы, ломаными краями блоков и канавок, грунтозацепами в плечевой зоне и так далее. Подробнее о технологиях – на нашем сайте www.tyres.spb.ru

фото предоставлено компанией ООО "Эксклюзив"

– По статистике большинство российских водителей выбирают шипованные шины, а кто предпочитают фрикционные модели?

– Чаще всего это водители, основной путь которых лежит по очищенному асфальту и довольно редко – по дорогам со сложным зимним покрытием. Это жители городов или теплых регионов страны. Бывают и особые причины: например, частые выезды в страны Европы, где шипованные шины запрещены. Там переобуваются чуть раньше осенью и чуть позже весной, чтобы не быть застигнутыми врасплох капризами погоды, и нешипованные шины здесь подходят лучше.

– Вы не раз упоминали премиальные модели, а как сэкономить на шинах, не потеряв в качестве?

– В этом случае стоит обратить внимание на так называемые шины второй линейки. Хоть они немного и уступают топовым моделям, но отвечают жестким требованиям безопасности. К тому же, часто шины этой категории создают на основе премиальных шин прошлых поколений, сохраняя большинство характеристик. Например, бренд Gislaved, входящий в концерн Continental: его шипованная шина NordFrost 200 и фрикционная модель SoftFrost 200 показали высокие результаты и на испытаниях, и в повседневной эксплуатации. Gislaved NordFrost 200 в №17 журнала «Авторевю» заняла 3-е место, обойдя более именитых конкурентов.

– Концерн Continental часто удивлял покупателей необычными шипами: сложные формы наконечников, технология двойной вулканизации или впайки шипа в протектор. Чего ждать в будущем?

– Скоро покупатели смогут опробовать революционный шип с резиновым корпусом, обрезиненный шип от Continental. За счет небольшой деформации корпуса твердосплавный наконечник может глубже погружаться в лед и снежный накат, увеличивая сцепление на 7%. Такая форма увеличивает срок службы шипов и снижает уровень шума. А технология двойной вулканизации шипа делает протектор и шип одним целым.

фото предоставлено компанией ООО "Эксклюзив"

- Где можно подробнее узнать об упомянутых моделях шин?

– Мы приглашаем всех желающих к нам на сайт www.tyres.spb.ru , где помимо полезной информации можно найти сезонные скидки, акции, интересные предложения. Например – расширенная гарантия на шины Continental. Это годовая бесплатная страховка КАСКО, только на покрышки, а не на автомобиль. Также Continental, запустил в этом сезоне портал, посвященный извечному вопросу: «Что все-таки лучше: шипы или липучки?» www.zerohero.ru.

фото предоставлено компанией ООО "Эксклюзив"

- Каковы плюсы покупки шин у официального дилера?

– Интернет-магазины покупают европейские стоки и продают шины на 100-200 рублей дороже без расширенной гарантии, часто у них нет услуг шиномонтажа. В нашей дилерской сети – полный спектр услуг, широкий ассортимент, уровень сервиса, разумное соотношение цены и качества, а также надежное и правильное сезонное хранение. Наши магазины находятся в каждом районе.

фото предоставлено компанией ООО "Эксклюзив"

Компания «Эксклюзив» и Continental беспокоится о вашей безопасности. Но водитель и сам не должен забывать об ответственности. Будьте осторожны за рулем, позаботьтесь о смене шин вовремя!