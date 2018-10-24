Директор ЦРУ потребовала у Турции отдать аудиозаписи из консульства Саудовской Аравии, где был убит Хашкаджи

Директор ЦРУ Джина Хаспел потребовала у турецких властей отдать аудиозаписи пыток и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом 24 октября пишет РБК со ссылкой на источники Reuters.

Директор ЦРУ приехала в Турцию по поручению президента США Дональда Трампа, который остался не удовлетворен ранее озвученной информацией о ходе расследования. По результатам, которые получит Хаспел, Вашингтон будут принимать решения в отношении властей Саудовской Аравии.

Хашкаджи, известный критикой саудовских властей, исчез на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что журналист был убит, и добавили, что к этому причастны 15 разведчиков Эр-Рияда. Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что убийство было намеренным и спланированным.

Тело Хашкаджи до сих пор не найдено, хотя лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек заявил, что его фрагменты обнаружили в колодце на территории резиденции консула Саудовской Аравии. Официально это не подтверждено.