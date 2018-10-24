«Солярис» вылетел на встречку на Таллинском шоссе, трое погибли. Движение стало реверсивным

Три человека погибли 24 октября в результате ночной аварии в Красносельском районе Петербурга. Движение в этом месте до сих затруднено: битые машины перекрыли полдороги, и сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, около 3:30 на Таллинском шоссе, 85, мужчина лет 30 на вид на «Хёндэ Солярисе» по невыясненным обстоятельствам выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».

На месте скончались водитель «Соляриса» и двое его пассажиров, мужчина и женщина лет по 30. 29-летний водитель «Тойоты» был госпитализирован в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, отмечает отдел пропаганды УГИБДД.

«Видел женщину на заднем сиденье, погибла, не пристёгнута была», – рассказывает Виталий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Трупы до сих пор там», – отмечает Юля около 9:30. Мария примерно в это же время описывала транспортную ситуацию: «Стоит просто все. Ехали с КАД до моста 40 минут. Ветеранов стоит ещё до Авангардной улицы, люди выходят из транспорта и идут пешком».

«Езжу там каждый день, на этом мосту, ещё и в период ремонта + колея, вылететь на встречку запросто. К тому же ДТП произошло, где временная разметка, элементарно не успели разъехаться, – предполагает Михаил. – Таллинское шоссе сейчас в принципе стало очень опасное место, дикая колея в левом ряду, сам, перестраиваясь из одного ряда в другой, прыгаю, чуть ли не пузом сажусь на асфальт». «Колейность вообще жёсткая, – подтверждает Саша. – Особенно у светофора. Наверное, самая глубокая в городе».